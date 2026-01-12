En Francia hablan de una oferta de ocho millones por Cristian Cásseres rechazada por el Toulouse

Internacional con la 'vinotinto' de 25 años, tiene contrato hasta 2027 y ocuparía plaza extracomunitaria, lo que exigiría movimientos con Marcao o Alexis

Aunque cuesta entender de dónde piensa sacar Antonio Cordón esa cantidad, que inevitablemente pasaría por más de una gran venta con plusvalía en esta ventana (o, como muy tarde, antes del próximo 30 de junio de 2026), y la pertinencia de reforzar la 'sala de máquinas' antes que la delantera o los costados del ataque, el prestigioso diario francés 'L'Équipe' habla de una oferta de ocho millones de euros del Sevilla FC por el mediocentro colombiano Cristian Cásseres, al que llevaría meses siguiendo, que el Toulouse habría rechazado, ya que tiene contrato allí hasta 2027 y los occitanos no tienen intención de desprenderse de él, al menos en esta ventana invernal. Suplente en el duelo copero más reciente ante el Angers, dado que su entrenador no lo veía "aún listo", está siendo indiscutible en la Ligue 1 y la selección 'cafetera'.

Aunque el propio protagonista sentiría su titularidad amenazada por la reciente contratación de Pape Demba Diop y ya haya manifestado en público y en privado su intención de jugar en un torneo más potente, el caso es que la decisión de 'Les Violets' se antoja firme. Así, pese a que apenas pagaron un millón de euros en 2023 al New York Red Bulls por su pase y que su valoración según la web especializada 'Transfermarkt' es de unos siete millones, informa la misma fuente de que en verano se exigieron 14 millones de euros para empezar a hablar por un centrocampista que puede caer a ambas bandas, ejercer de pivote y jugar más adelantado en otros dibujos distintos al 1-3-4-3 de Carles Martínez, pues tiene calidad amén de briega. Clubes ingleses, alemanes y españoles ya han movido ficha desde entonces sin éxito por Cásseres.

Antes de traer a Cásseres, el Sevilla debería liberar un cupo foráneo

De ser cierto el interés por Cristian Cásseres Jr, el Sevilla FC debería liberar antes del próximo 2 de febrero de 2026 una de sus tres plazas extracomunitarias, pues las tiene todas ocupadas oficialmente con los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, así como con el brasileño Marcao Teixeira. El lateral zurdo, ahora lesionado de nuevo, es fijo en los planes de Matías Almeyda, mientras que su compatriota aseguraba la semana pasada en sala de prensa que piensa agotar el año que firmó como nervionense, una información ratificada por la mano derecha de Antonio Cordón, José Ignacio Navarro, por lo que todas las miradas se centran en el ex del Galatasaray. De éste se habla menos de un posible adiós, que no forzarán desde la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán al ceder este verano y reducirse el salario para que pudiera inscribirse a varios compañeros. Sin embargo, su nacionalización española es ya un hecho, que quedaba solamente a expensas de jurar la Constitución, lo que ya se podría haber producido, por lo que tendría doble pasaporte y desocuparía inmediatamente una de esas tres plazas extracomunitarias.