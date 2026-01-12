Puntos uno por uno de la derrota del Sevilla FC frente al RC Celta: Una vez más, incalificable

Marcos Alonso ha acabado poniendo la puntilla definitiva a un equipo incapaz totalmente de generar ofensivamente y herido atrás; así lo vivimos y contamos en directo

Volvió a ocurrir. Otra vez en los últimos minutos. Otra vez por un error propio. El Sevilla FC perdió en el Ramón Sánchez-Pizjuán por culpa de un totalmente inoperante equipo tanto en labores ofensivas como defensivas. La lesión de Rubén Vargas puso más amargo un partido que, a través de un pisotón de Oso en el área, se acabó decretando una pena máxima que acabaría dando la victoria al RC Celta. Bajo cánticos de "Junior, muérete", se vio a un equipo incapaz de nuevo de generar algo positivo.

Las notas sevillistas frente al Celta de Vigo

Vlachodimos: 8

El meta griego volvió a mostrar, una vez más, que es el único capaz de dar un salto de calidad en este Sevilla. Buenas intervenciones en las más peligrosas del equipo de Giráldez, siendo una vez más el único argumento positivo. Llegó a salvar al equipo hispalense en una de las últimas del partido.

Carmona: 4

El lateral volvió a pecar de nuevo de no tomar la decisión correcta. Varios errores suyos en la marca provocaron acometidas gallegas peligrosas y sigue demostrando no ser capaz de paliar todos esos fallos.

Kike Salas: 5

El del Viso del Alcor no realizó un mal partido, estando atentos en distintas acometidas del equipo gallego.

Gudelj: 5

Casi misma nota para el serbio, que apenas contó con problemas para parar las escasas acometidas del Celta de Vigo. Si algo falta, como siempre, es la contundencia.

Oso: 6

Una vez más, el mejor de este Sevilla. No es el hecho de que sea canterano, es que realmente merece este halago un jugador insaciable en la banda izquierda y que ha hecho olvidar a Gabriel Suazo. Sus condiciones ilusionan, y mucho. Sin embargo, en su pesar está el error en la pena máxima.

Batista Mendy: 5

El centrocampista francés, a pesar de alguna perdida peligrosa, no se ha mostrado incorrecto durante el partido, convirtiéndose en algunas en una pieza de un incompetente ataque hispalense.

Agoumé: 5

El francés, en esta ocasión, ha vuelto a ser uno de los jugadores que, de alguna manera, ha sostenido el centro del campo hispalense. No era muy complicado, ya que el rival no es que haya puesto muchos aprietos en evitarlo.

Sow: 5'5

Le diferencia el hecho que ha estado presente en labores tanto ofensivas como defensivas, pero poco más del suizo, que volvió a mostrarse incapaz de agitar el árbol hispalense.

Peque: 7

El catalán sigue demostrando, una vez más, ser de los pocos con capaces de aportar algo de juego al equipo de Matías Almeyda. Gestionando la creación hispalense, poco a poco se va viendo a un jugador que, en un Sevilla de mínimos, es capaz de coger la batuta.

Juanlu: 4'5

El quinteño, desde esa posición algo más adelantada, apenas fue capaz de nutrir balones a una delantera incapaz de hacer las funciones que debe de hacer.

Isaac: 2

Otro mal partido de Isaac, algo que ya casi ni extraña. Incapaz de ver movimientos básicos de delanteros, tomó ciertas decisiones incomprensibles, sumándole también varios errores clamorosos.

Rubén Vargas: ND

El extremo suizo volvió a caer lesionado, jugando apenas unos minutos. Al retirarse, se fue llorando.

Alexis: 3

Absolutamente nada fue lo que aportó el chileno en los minutos que estuvo, siendo casi imposible de evaluar algo.

Januzaj: 4

Reseña parecida a la del chileno, ya que apenas pudo cambiar el guion de un encuentro inmóvil en ataque.

Nianzou: ND

Miguel Sierra: ND