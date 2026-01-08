El desafío de borrar la palabra "descenso" y el alegato en favor de Almeyda: "Guardiola se pensaría venir a este Sevilla; Matías está acá"

Alexis Sánchez asegura que el argentino es el técnico ideal para este Sevilla tan convulso: "No es fácil venir a un equipo que casi desciende, que no puede fichar jugadores de calidad y que no puede pagar grandes sueldos"

Este jueves ha sido día de rueda de prensa en el Sevilla FC, en medio de un momento en el que no todo el mundo sabe qué decir y en el que, incluso, no es fácil encontrar a alguien que sepa qué es lo que toca expresar. Desde luego, en un contexto así, después de empezar con nueva decepción el año 2026, no había mejor portavoz que Alexis Sánchez. "¿Qué le puedo dar yo al fútbol con 37 años?", se ha preguntado el veterano futbolista en su exposición de la pasión que le mueve a estar luchando por la camiseta blanquirroja y que está convencido de que es el mismo fuego que mueve al entrenador, Matías Almeyda.

Los resultados no salen, pero el '10' está convencido de que el argentino es el técnico ideal en este momento tan complejo que vive el club. "Le van los desafíos y éste Sevilla es un desafío muy grande", ha recordado ironizando con preguntarle a Pep Guardiola si él asumiría el 'marrón' de sacar la palabra descenso de la cabeza de los futbolistas nervionense.

La charla de Matías Almeyda tras el Sevilla 0-3 Levante

"Matías siempre intenta seguir con el humor en el sentido de ser positivo. Seguir con la alegría. Creo que si uno está alegre en el entrenamiento, lo traspasa al partido. Pero es un tema de concentración. Él pide más concentración, estar cada uno en su posición, no volverse locos en el campo de juego. A veces nos volvemos locos pero las ocasiones las creamos. Tenemos oportunidades. Hay que hacer las cosas bien y estar enfocado".

"Lo dije también en Madrid: nos falta continuidad. Eso es paso a paso. Yo estuve antes en el Udinese y más o menos esto es parecido. Porque Udinese estuvo a un punto de irse al descenso en Italia. Cuando yo llegué, los jugadores estaban nerviosos. Por la experiencia que tengo, yo veía las caras de los jugadores y veía que había nervios. Yo les decía: 'Vamos a ganar, tranquilos'. Después, empezamos a jugar con más calma, más sueltos. No es la misma afición, obviamente, porque acá hay más pasión, más sangre. Aquí en Sevilla hay un club grande, a nivel europeo pero es igual en la necesidad de mantener la calma y la constancia".

Alexis Sánchez defiende a Almeyda como el técnico ideal para este Sevilla: "A Matías le gustan los desafíos"

"Creo que Matías lo está haciendo muy bien. Si le preguntáis a Guardiola si quiere venir para acá, a este Sevilla que estuvo a punto de descender, creo que se lo pensaría mucho. No cualquiera viene a un equipo que no puede comprar jugadores de calidad, que no puede pagar tanto sueldo... Vine yo solamente, pero del dinero mejor no te digo nada", ha comenzado bromeando Alexis en su férrea defenda del trabajo de Almeyda al frente de un Sevilla FC en tiempos revueltos: "Si es difícil que Guardiola viniese... pues Matías quiere venir para acá y Matías vino. A Matías le gustan los desafíos y éste es un desafío importante".

"Creo que estamos en un buen camino, necesitamos conectar, estar concentrados y no entrar en esa desesperación que nos juega en contra. Le queremos dar una alegría a la afición, y que la gente salga contenta a la casa. El otro día, después de perder, había una niña que quería una camiseta mía con un cartel y me da una pena... Porque quiero ganar por ellos y además me gusta ganar. Yo fácilmente me puedo ir a mi casa tranquilo, qué más le voy a dar al fútbol si ya gané todo. ¿Vengo acá a perder, a perder dinero...? No, vengo acá por amor, por entrenamiento, porque disfruto. Me dicen que estoy loco porque salgo antes a pegarle al balón", expuso para hilar con su percepción de que a Almeyda le mueven las mismas pasiones.

"Creo que sí es el técnico ideal para este Sevilla. Lo veo con pasión, lo veo con ganas, con todo eso que caracteriza al Sevilla. El Sevilla es pasión. Cada vez que me tocó jugar en contra del Sevilla vi esa pasión. Yo venía con el Barça y venía con el United y era pesado jugar aquí. La afición gritaba siempre, los jugadores iban con ganas adelante... Ése es el Sevilla que queremos. Creo que estamos por buen camino, falta de encajar, encontrar el momento justo para que todos los jugadores conecten. No es fácil después de estar a punto de irse al descenso, pero hay que sacarse eso del descenso de la cabeza. Ya está, ya pasó, ahora hay que reaccionar entre todos, subirse al barco y remar para adelante".