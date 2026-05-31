Se esfuma un regreso a coste cero para el Valencia en este mercado de fichajes

Nicolás Otamendi, que acaba contrato con el Benfica, llega gratis a River Plate para cerrar una carrera muy prolífica en Europa; el Valencia tanteó su posible regresó pero su vuelta a Argentina estaba ya decidida...

Nicolás Otamendi no jugará otra vez en el Valencia. El central argentino, que estará defendiendo los colores de la 'Albiceleste' en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, volvió a sonar hace tan solo unas semanas como posible fichaje para el Valencia, ya ha firmado con River Plate, club que tenía todo muy avanzado para hacerse con los servicios del campeón del mundo desde hace casi un mes.

Hace tan sólo un mes, colocaban al Valencia como uno de los varios candidatos a hacerse con los servicios del veterano central de 38 años, pero ya entonces del conjunto millonario llevaba ventaja sobre el resto de competidores, donde también había ofertas del fútbol árabe, aunque el de El Talar tenía como prioridad regresar a Argentina tras 16 años en el fútbol europeo.

River Plate era claro favorito

Ha perdido así una gran oportunidad a coste cero el conjunto valencianista, aunque ni mucho menos era claro favorito a poder ficharlo, que ya disfrutó del rendimiento del central argentino en la temporada 2014/2015 cuando fue fichado por 12 millones del Oporto y un año más tarde era vendido al Manchester City por 44,5 millones de euros, dejando una gran plusvalía en las arcas del conjunto de Mestalla.

Finalmente, el 'General' ha fichado por River Plate, el club que más fuerte ha pujado por sus servicios y que además le ofrecía un contrato por una temporada y medio, hasta el 31 de diciembre de 2027, tal y como ha anunciado el conjunto de Buenos Aires."Este viernes 29 de mayo, el defensor selló su vínculo que lo unirá con el Club desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente, Stefano Di Carlo, en el despacho presidencial de la Institución", explicaba el comunicado.

Nicolás Otamendi será el líder de la defensa millonaria después del Mundial, en la que el equipo buscará pasar página tras caer derrotado ante Belgrano en la final del Torneo Apertura y con la mira puesta también la Copa Sudamericana. En el torneo continental, River culminó como líder invicto del grupo H y enfrentará en octavos de final al ganador del duelo entre el colombiano Independiente Santa Fe y el venezolano Caracas.

En 2020 ya pudo volver al Valencia

En 2020, cuando salió del Manchester City ya se habló de la posibilidad de volver a Mestalla, pero finalmente el argentino acabó fichando por el Benfica, donde a lo largo de estas seis temporadas ha disputado un total de 280 partidos, donde ha firmado 18 goles y 14 asistencias y del que ahora sale como agente libre para firmar por el club del que es hincha confeso.

"Mi familia es fanática de River. Imagínate que me quedaba hasta tarde para ver los partidos. Una cosa es jugar con la Selección y otra con River. Obviamente jugar lo que se juegue porque este club te exige eso. Vengo a aportar lo mío, vengo a ayudar al equipo y de mi lado competir para que el club siga siendo más grande todavía. Lo soñé siempre, poder jugar representando a esta dimensión y disfrutar de lo que es la gente, el estadio totalmente colmado", reconocía Nicolás Otamendi a los medios del club millonario.

De esta forma, River Plate suma un nuevo campeón del mundo a su plantilla, en la que ya había cuatro. Ahora, con la llegada de Otamendi serán cinco los campeones del mundo de 2022 junto al portero Franco Armani y los defensas Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella. De estos cinco, tan solo Otamendi y Montiel repiten cuatro años después en la cita mundialista.