Otamendi se convierte en el fichaje estrella de un histórico de Argentina para después del Mundial

El jugador argentino se convierte en la nueva estrella de River Plate y de pasó se suma a una nómina de cuatro futbolistas campeones del mundo con la Albiceleste en 2022 como son el portero Franco Armani y los defensores Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella

Nicolas Otamendi tendrá nuevo equipo después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El central argentino, que cumple contrato el próximo 30 de junio con el Benfica, donde ha pasado las seis últimas temporadas, ha firmado por River Plate, equipo del que siempre ha confesado ser hincha. Otamendi es el quinto futbolista que militará en River Plate que formó parte de la Selección de Argentina que fue campeona del Mundo en 2022 junto al portero Franco Armani y los defensores Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella.

Otamnedi, fichaje estrella de River Plate antes del Mundial con Argentina

Otamendi ha puesto fin a su etapa en el Benfica y lo ha hecho para regresar a Argentina a sus 38 y de paso firmar por River Plate, equipo del que es aficionado confeso. Este pasado viernes River Plate anunció la llegada de Otamendi con un breve comunicado aunque en la cara del propio jugador era complicado esconder la alegría que le provocaba el regresar a su país: "Este viernes 29 de mayo, el defensor selló su vínculo que lo unirá con el Club desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente, Stefano Di Carlo, en el despacho presidencial de la Institución", rezaba el comunicado.

El estreno de Otamendi en River Plate tendrá que llegar tras el Mundial con Argentina

Otamendi ya ha firmado su contrato con River Plate en una imagen ofrecida por el propio club en el que se ve al jugador argentino junto al presidente Stefano Di Carlo. El que fuese jugador del Valencia en España además de Oporto, Atlético Mineiro o Manchester City, expresó cómo se había hecho realidad su sueño al fichar por River Plate: "Yo como hincha de River, la verdad que es un sueño hecho realidad. No veo la hora obviamente de poder jugar en este estadio. Contentísimo de poder estar con esta camiseta, que es la más hermosa y más que contengo".

Con Otamendi pisando las gradas de River, el ya jugador del conjunto de Millonarios confesó un fanatismo que le llevaba a acostarse tarde: "Mi familia es fanática de River. Imagínate que me quedaba hasta tarde para ver los partidos. Una cosa es jugar con la Selección y otra con River". El argentino, que sabe que River no ha tenido un buen comienzo de temporada tras perder la final del Tornero Apertura ante Belgrano, apostó por ganar todo los títulos que se disputen: "Obviamente jugar lo que se juegue porque este club te exige eso. Vengo a aportar lo mío, vengo a ayudar al equipo y de mi lado competir para que el club siga siendo más grande todavía. Lo soñé siempre, poder jugar representando a esta dimensión y disfrutar de lo que es la gente, el estadio totalmente colmado".