José Luis Lázaro, preparador físico de Irlanda: "Rechacé una oferta en Rusia y después supe que cobraba 30.000 euros al mes"

En Estadio Deportivo entrevistamos a José Luis Lázaro, conocido entre su círculo más cercano como Pepe y que actualmente trabaja como preparador físico con la Selección de Irlanda. Anteriormente estuvo en Catar, Arabia Saudí, en el cuerpo técnico de Jamaica y también en el Udinese de la Serie A.

José Luis Lázaro puede ser desconocido en el mundo del fútbol de cara a los focos pero si se rasca un poco se ve que es un preparador físico español al que le apasiona su trabajo y que a sus 34 años ya tiene una amplia experiencia en este sector, por supuesto, íntimamente ligado al fútbol.

Pepe, como le suelen llamar habitualmente y como me dirijo a él en esta entrevista que concede a ESTADIO Deportivo, ha pasado por Catar, Italia, donde estuvo trabajando para Udinese, la Selección de Jamaica o con la Selección de Irlanda, donde está actualmente luchando para llevar a los británicos a la Eurocopa de 2028 tras quedarse a las puertas del Mundial 2026.

- ¿Qué tal Pepe, cómo estás?

- Muy bien Juande, muchas gracias por invitarme y por ponerme entre las cuerdas, que lo voy a disfrutar mucho. Y efectivamente, yo me mojo siempre, así que algo de salseo haremos por ahí.

- ¿Qué te llevó a dedicarte a la preparación física?

- Pues, bueno, yo desde chico me meto en temas de deporte por mis padres, porque mis padres siempre me han tenido físicamente muy activo y, bueno, pues me gustaba. En realidad yo querría haber sido piloto de aviones, que no tiene nada que ver, pero, bueno, una de las partes de las pruebas físicas tiene que ver con temas del oído y no pasaba esa parte física. Lo otro que me encantaba era el deporte, así que tenía claro, me metía en el deporte y fue iniciar el ciclo superior, como bien sabes, uno de los dos mejores años de mi vida y un lugar donde aprendí extremadamente de nuestra profesión. Y luego ya fue en la universidad, en la Pablo Lavide, donde bueno, por cosas del destino, pues conozco allí a Luis Suárez Arrones y a Javier Núñez, los dos muy, muy metidos en tema de fútbol en ese momento y a día de hoy y son los que me hacen que me salte un poquito la chispa de la preparación física en el fútbol, porque iban siempre más allá. Entonces nos íbamos a otras asignaturas, era como lo de siempre, pero esta gente iban más allá. Y eso me abrió mucho la vista de pasar de aquí a aquí, me gustó mucho y me metí por ahí y... y ya desde entonces.

- ¿Cómo te presentarías en un minuto?

- Una persona normal y corriente con toda la buena fe del mundo, con todas las ganas de aprender siempre, sin parar, intentando reaprender, que es una cosa que es muy complicada y que no tengo todavía muy claro cómo se hace, y bueno, y apasionado de lo que hago, ¿no? Entonces, preparador físico de fútbol, una especialidad bastante grande, aunque no sea probablemente el mejor del mundo, pero el segundo casi seguro en todo lo que te sea llevar a jugadores de forma individual. y luego un poquito más adelante, que ya hablaremos de eso, pues me metí en lo que es la parte de llevar al grupo completo, ¿no? que era otra cuestión que quería yo conocer un poquito mejor, entonces, pues bueno, pues un poquito polifacético dentro de mi rama de la preparación física.

- Dentro de todos tus años de experiencia, ¿ha habido algún momento en el que te hayas planteado si habías tomado la decisión acertada?

- Sí y no. O sea, sí, porque tenía muy claro que donde estoy es donde quiero estar. O sea, no me lo he planteado, no, porque sé que estoy donde quiero estar. y sí, porque es verdad que nunca sabes si hubieses hecho un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha, si en vez de estar aquí estarías allí. Pero eso son cosas que que no sabremos nunca. Entonces, bueno, yo de momento estoy muy contento por estar donde estoy y haciendo lo que hago, con todos los blancos y con todos los oscuros que muy poca gente que no se dedica al fútbol, pues sabe que existen. El fútbol parece que es todo alegría, fiesta, bueno, lo que se ve, ¿no? pero en realidad tiene una parte detrás que nadie, muy poca gente conoce, que no se dedica al tema del fútbol y que es poco agradecida o poco agradable también, incluso te diría.

- Dentro de tu carrera ¿has recibido alguna oferta que hayas rechazado que con el tiempo hayas dicho 'debería de haberla cogido?

- Sí, todavía me acuerdo. Al menos una, al menos una muy loca, que además rechacé de una forma que igual no lo tendría que haber hecho y de hecho ya no lo hago nunca más. Que fue un compañero que me dijo oye, que hay un entrenador que está buscando tu perfil, pero era un país que estaba en ese momento en guerra. Era para ir a Rusia. Estaban buscando un preparador físico, el entrenador, pues le hemos hablado de tu perfil y tal, le gusta, quiere hablar contigo. Y claro, en ese momento justo ya empezó la guerra con Ucrania. Entonces, claro, yo estaba ahí un poco acojonado.

También, en parte, yo estaba en un sitio cómodo, estaba en ese momento en Catar, tenía muy buen salario, un buen clima de vida, porque ya llevaba allí tres o cuatro años. Entonces, bueno, pues estaba bien. Qué bueno, cuando me llega esta oferta, yo dije oye, mira, la situación con el tema de la guerra, no lo veo y ahí se quedó. No pregunté nunca nada y un poco más tarde, pues me crucé con un analista que hablando con él de esto y lo otro, no sé qué, sin yo sacar el tema de nada de eso, me dijo, tío, pues, ¿sabes que el otro día me enteré que... y bueno, parece ser que la oferta era de 30.000 euros mensuales, con lo cual, pues sí, tendría que haber preguntado porque igual eso hubiese cambiado la balanza un poco.

- Digamos que tomaste la decisión sin tener toda la información, te faltaba información para tomar la decisión de manera más correcta, ¿no?

- Faltaba información y luego también que lo de siempre, pues era un inicio de la guerra y nadie sabía a dónde iba eso, cómo iba a ser esa guerra. Tú ya sabes ahora cómo ha sido esa guerra, pero tú no sabes cómo iba a fluctuar, ¿no? o qué impacto podía haber tenido. Entonces, bueno, pues sí, pues hubiese sido una buena decisión. Sí, pero claro, a toro pasado. Entonces, yo no sé, incluso, a lo mejor me llegan a decir cómo es la oferta y a lo mejor también sigo diciendo no, porque tú pones tu vida por delante, ¿no? Entiendo, no sé.

- ¿Crees que la figura del preparador físico ha ganado en importancia dentro de un equipo en los últimos años, desde que empezaste a trabajar?

- Yo creo que ha perdido fuerza y creo que ha perdido fuerza, a lo mejor me equivoco, ¿no? y a lo mejor depende un poco de a quién le preguntes o adónde vaya, pero creo que ha perdido fuerza y creo que ha perdido fuerza con razón, fíjate. Yo soy muy crítico conmigo y con la gente de mi profesión. Y soy crítico buscando una respuesta positiva, es decir, una crítica constructiva... Creo que hubo un momento en el que el preparador físico se convirtió casi casi en la mano derecha del entrenador y casi... no tan importante como el entrenador porque nunca ha sido tan importante, pero una pieza extremadamente clave y poquito a poco demostramos los preparadores físicos que no era real y que no era real, porque al final muchas veces, no sé si sería la expresión correcta, pero tocamos de oída. Hay cosas que se hacen en todas las profesiones por inercia, pero sin una explicación profunda detrás, por una idea que está en mi cabeza, metodológica, y que no quiero cambiar y que estás así porque tienes que sentir fútbol. si nos ha enseñado algo es que se consiguen las cosas de muchas formas diferentes, que tú tienes la importancia que tienes una cosita, en un rinconcito. Y luego hay un espectro mucho más grande de cosas importantes que también influyen en esto, no solo lo que tú hagas, que eso es algo obvio, pero que a veces se se olvida, y que todos los caminos llevan a Roma.

- La importancia de conocer el entorno en el que se trabaja

. Tú tienes veintitantos jugadores, como mínimo, y esos veintitantos jugadores cada uno de su padre y de su madre y vienen de sitios diferentes y les tienes que adaptar parte a sus creencias también, que no es solo lo que tú creas.,y el club tiene su historia y también tiene su forma de ver la historia y el directivo y el entrenador y el médico y a eso pues tiene dos opciones que, bueno, hay algunas, pero básicamente las opciones son una me adapto y trabajo en equipo dentro de un equipo, algo que parece lógico o no, o yo lo que hago es lo mejor del mundo y lo que yo sé es mejor de lo que tú sabes y yo soy más que tú y entonces así. Bueno, pues habrá quien le funcione, yo no digo que no, y habrá gente que también lo escuche y me parece lícito también decir oye, si me echas, que me echen haciendo lo que yo considero que tengo que estar haciendo, pero que no me vayan a echar por hacer otra cosa en la que yo no creo. también lo veo lícito. Entonces, pues ahí está un poco el tema.

- La relación entre ciencia, experiencia y gestión del jugador en palabras de José Luis Lázaro

- Hay una cosa en nuestro trabajo, que se ve mucho en todas partes, que es científicamente probado que pasa en otras profesiones, pero en nuestro pasa mucho porque parece que nos tenemos que justificar de algo, ¿no? Entonces 'científicamente comprobado' que no sé qué. La ciencia comprueba A y lo contrario a A también lo comprueba y dice que es igual de válido. Hay que tener un poco cuidado con lo de la 'científicamente comprobado', pero es que luego tú tienes que tener en cuenta tu propia experiencia, es decir, conforme vas yendo a los sitios, te vas enterando de películas que antes no tenías claras. Cuando empecé pensaba que el mundo va por aquí y luego me di cuenta que no, que iba por muchos sitios diferentes, ¿no? Y luego tienes que entender que tienes gente alrededor, tu evidencia, la evidencia científica, tu evidencia empírica, porque has estado trabajando en múltiples lugares o en muy pocos y la expectativa, en este caso del jugador, que puede ser la expectativa de cualquier otra persona, pero también del jugador y esa cuenta. Y yo puedo no querer hacer ciertas cosas porque entiendo que se sale de lo que yo entiendo como bueno y positivo, pero si al jugador no se siente bien no haciendo un ejercicio concreto, por decir algo, un sprint el día no sé qué, pues es que esa experiencia suya también tiene que contar. Tiene que contar porque en el momento en el que él jugador aquí considera que no están haciendo las cosas bien, eso genera una cascada y esa cascada te puede llevar a un tema negativo simplemente por no escuchar al jugador.

En la segunda parte de esta extensa e interesante entrevista con el preparador físico de Irlanda, José Luis Lázaro, nos hablará de su preferencia entre clubes o selecciones, la forma de trabajar de ambos, los métodos que emplea la Premier League o cómo vivió la experiencia de presenciar a Cristiano Ronaldo sobre el campo en el duelo que tuvo el combinado irlandés ante Portugal.