Xavi Hernández descarta al AC Milan para esperar a una Selección nacional

El entrenador español no prioriza volver al fútbol de clubes este verano, rechaza la propuesta rossonera y apunta a dirigir un combinado tras el cercano Mundial 2026

Xavi Hernández no entrenará al AC Milan. El técnico catalán, libre desde su salida del FC Barcelona, ha descartado la posibilidad de hacerse cargo del conjunto rossonero y mantiene una idea muy clara para su futuro inmediato: esperar una oportunidad en una Selección nacional después del Mundial.

Según informa Matteo Moretto, la prioridad de Xavi no pasa ahora mismo por aceptar un banquillo de club, sino por abrir una nueva etapa como seleccionador. La decisión supone un giro importante en su carrera y deja al Milan sin una de las opciones que había aparecido en el mercado tras su crisis deportiva.

Xavi Hernández se aparta de la carrera por el Milan

El Milan busca entrenador después de una temporada muy por debajo de las expectativas. El equipo rossonero se quedó fuera de la próxima Champions League y afronta una reestructuración profunda que afecta al banquillo, a la dirección deportiva y al modelo competitivo del club.

En ese contexto, el nombre de Xavi Hernández había aparecido como una posibilidad atractiva. Su pasado en el Barcelona, su apuesta por el juego posicional y su experiencia reciente en un club de máxima presión lo convertían en un perfil con cartel europeo.

Sin embargo, esa vía queda descartada. Xavi no ve al Milan como el proyecto adecuado para regresar a los banquillos este verano. No se trata solo de una cuestión de prestigio, porque el club italiano sigue siendo una entidad histórica, sino de encaje con el momento personal y profesional del técnico.

Xavi Hernández sitúa su prioridad en una Selección tras el Mundial

La información de Matteo Moretto apunta a una dirección concreta: Xavi quiere esperar al movimiento de banquillos que se abrirá después del Mundial. Tras una gran cita internacional, varias selecciones suelen cerrar ciclos, cambiar técnicos o iniciar proyectos nuevos para el siguiente tramo competitivo.

Ese escenario seduce al entrenador catalán. Dirigir una Selección nacional le permitiría trabajar desde otra dinámica, con menos desgaste diario que en un club y con un proyecto más concentrado en fases de preparación, torneos y grandes objetivos.

El Milan pierde una opción de prestigio en plena reconstrucción

La negativa de Xavi deja al Milan obligado a mirar otras alternativas. El conjunto rossonero necesita un entrenador capaz de reconstruir un equipo golpeado anímica y deportivamente, después de un curso que terminó con la decepción de no jugar la Champions.

San Siro vive un momento delicado. La salida de Massimiliano Allegri se da prácticamente por hecha y el club debe decidir si apuesta por un técnico de experiencia italiana o por un perfil más internacional. Xavi habría representado una opción de impacto mediático, pero también de alto riesgo por el contexto de urgencia que rodea al Milan.

Xavi busca elegir mejor su siguiente paso

Después de su etapa en el Barcelona, Xavi se encuentra en un punto importante de su carrera. Su próximo destino puede definir la percepción de su evolución como entrenador. Por eso, más que aceptar el primer gran banquillo disponible, parece dispuesto a esperar.

El técnico ya sabe lo que supone entrenar bajo presión máxima. En el Barça ganó títulos, pero también convivió con desgaste institucional, crítica permanente y limitaciones económicas. Ese aprendizaje puede explicar su cautela actual.

El futuro de Xavi se mueve hacia el fútbol internacional

El descarte del Milan no significa que Xavi vaya a estar mucho tiempo parado. Tras el Mundial, el mercado de seleccionadores puede abrir oportunidades importantes, especialmente si varias federaciones deciden renovar proyectos.

Su nombre seguirá teniendo peso. Pocos técnicos libres reúnen un perfil tan reconocible: leyenda como jugador, experiencia en un gigante como el Barcelona, apuesta clara por el balón y una imagen internacional muy fuerte.