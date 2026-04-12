Athletic - Villarreal: horario, dónde ver en tv y alineaciones probables del partido de LaLiga EA Sports

El Athletic Club busca la victoria con el objetivo de acercarse a los puestos que dan billete para jugar competición europea la próxima temporada, mientras que el Villarreal CF afronta el duelo tranquilo a sabiendas que tiene la clasificación para disputar la siguiente edición de la UEFA Champions League prácticamente asegurada

Athletic Club y Villarreal CF se enfrentan a partir de las 21:00 horas en el Estadio de San Mamés en el encuentro de la jornada 31 de LaLiga que cierra este domingo. Un partido en el que el Athletic Club busca la victoria para acercarse a los puestos que dan billete para jugar competición europea la siguiente campaña, mientras que el Villarreal CF afronta el duelo con la tranquilidad de llevar muchos puntos de ventaja a sus más directos perseguidores en la tabla clasificatoria lo que hace que tenga en la mano el pase para disputar la siguiente edición de la UEFA Champions League.

¿Dónde ver por TV el partido Athletic Club - Villarreal CF de LaLiga?

El partido que disputan el Athletic Club y el Villarreal CF comienza a las 21:00 horas en el Estadio de San Mamés y se podrá ver por la plataforma DAZN el cual también se puede sintonizar a través de Movistar+ y de Orange TV. El encuentro corresponde a la jornada 31 de LaLiga.

¿Cómo seguir online el partido Athletic Club - Villarreal CF de LaLiga?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club vasco y de la entidad castellonense habrá información actualizada al instante de este partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga.

¿Cómo escuchar por la radio el partido Athletic Club - Villarreal CF de LaLiga?

Para quien no pueda ver el duelo por televisión o no tenga contratado los servicios de las plataformas televisivas que retransmiten el choque y quiera acompañar el directo de ESTADIO Deportivo, puede sintonizar cualquier emisora de radio de nivel nacional que dará una amplia cobertura de lo que ocurra en este partido entre el Athletic Club y el Villarreal CF correspondiente a la jornada 31 de LaLiga.

Athletic No Iniciado - Villarreal

Posibles alineaciones titulares del partido Athletic Club - Villarreal CF correspondiente a la jornada 31 de LaLiga:

En el aspecto deportivo, el Athletic Club solo tiene la baja por lesión de Beñat Prados, teniendo el resto de jugadores disponible. Por su parte, el Villarreal CF sólo tiene las ausencias de los lesionados Logan Costa, Pau Cabanes, Juan Foyth y Thomas Partey.

Athletic Club: Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte, Yuri; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Villarreal CF: Luiz Junior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Viega, Cardona; Comesaña, Pape Gueye; Nicolás Pépé, Moleiro o Buchanan; Gerard Moreno y Mikautadze.

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla (Andaluz).