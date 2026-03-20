Bartra, pura ambición: "Los cuartos de final sólo son un punto de partida, queremos más"

El central catalán celebra el crecimiento constante de un Betis que no para de vivir noches grandes y de batir registros históricos; el último en la Europa League. "Formar parte de esto es una bendición para mí y para todo el equipo", ha expresado tras el 4-0 al Panathinaikos

"Nos centramos en el proceso, no en la meta". Ése ha sido el mensaje, de ambición sazonada de prudencia, que ha querido transmitir un exultante Marc Bartra tras la contundente remontada del Real Betis ante el Panathinaikos FC (victoria por 4-0 en La Cartuja) para jugar por primera vez unos cuartos de final de la UEFA Europa League.

"Muy contento. Seguimos escribiendo la historia del club y eso me hace muy feliz. Siento que el club está creciendo muchísimo y formar parte de esto es una bendición para mí y para todo el equipo. Más que con el hecho de haber remontado y haber pasado a cuartos, me quedo con cómo lo hemos hecho", ha señalado un ambicioso Marc Bartra ante la cámara de ESTADIO Deportivo al término del Betis - Panathinaikos.

Bartra celebra el compromiso de un equipo que quiere soñar "en cada partido"

"Siento que hay mucho compromiso, lo he dicho siempre también en las derrotas, y lo hemos demostrado una vez más. Creo que el equipo durante años ha ido madurando muchísimo. Sabemos lo que es jugar en eliminatorias, también en Europa. Las cosas se han hecho a fuego lento, con pasos firmes y queremos más. Para mí, cuartos de final no es una meta. El haber llegado a cuartos de final es un punto de partida y queremos más".

"El camino ahora es pensar en Bilbao. Y cuando volvamos del parón, pensar en el siguiente partido. Que cada partido nos dé esa confianza para el siguiente. Y si no se gana o no va bien, que nos dé esa madurez para poder arreglar las cosas y sobreponernos para poder afrontar el final de temporada. Ese es el claro mensaje que tenemos que dar: lo que tanto nos ha dado durante estos años", ha respondido al ser preguntado por el valor Champions de la quinta plaza liguera o la eliminatoria contra el SC Braga.

Pellegrini, el mejor aval para confiar en este Betis

"Más allá de los resultados, lo que nos aporta el míster es esa calma, esa tranquilidad, ese saber hacer desde dentro. Y es verdad que los equipos contrarios también juegan y que hay momentos complicados. Pero yo creo que este Betis, cuando ha habido baches, es cuando mejor ha salido; en el sentido de que nos hemos reforzado mucho, también a nivel mental. Y se está viendo, creo que es un buen momento para el club, pero siento también que hay mucha ambición y queremos más".

Seis equipos españoles en cuartos de final de Champions, Europa League y Conference

"Para mí hay mucho nivel, se ha visto cómo los equipos de España incluso están ganando a equipos de Inglaterra. Para mí, estamos en una de las mejores ligas del mundo y podemos estar orgullosos de poder estar en esa quinta plaza y seguir luchando para estar arriba.

Bartra alucina con el golazo de Amrabat

"Es de locos, es una bendición para nosotros tener un jugador de esa experiencia, de su categoría. Volver a jugar después de tanto tiempo y jugar como lo ha hecho... Es para estar muy orgullosos de él. Y a seguir. Porque ya le pasó a Isco, le pasó a Héctor (Bellerín) o me pasó a mí eso de tener lesiones largas y luego demostrar ese compromiso para volver de la mejor manera".