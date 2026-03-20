Pau López, reivindicativo: "Estamos donde todo el mundo quería estar a principios de temporada"

El portero, que salvó un tanto de Pellistri con 0-0, se reafirma en su llamamiento a la confianza en el trabajo que está haciendo la plantilla del Real Betis: en cuartos de final de la UEFA Europa League y quintos en LaLiga EA Sports, plaza que podría dar billete de Champions

Pau López ha sido uno de los jugadores que más claro han expresado la necesidad de mantener la calma y la confianza en este grupo de jugadores. Lo dijo después de que el Real Betis perdiese en la ida de octavos de final ante el Panathinaikos (1-0), lo repitió en la rueda de prensa previa al partido de vuelta, en medio de una racha de cinco partidos sin ganar, y lo ha vuelto a manifestar en la festiva noche de este jueves: portería a cero, victoria por 4-0, remontada y a cuartos de final. Paso a paso.

"Bueno, es que al final son eliminatorias a doble partido y hay que pasar. Vamos a ganar partidos y vamos a perderlos, pero creo que lo importante es que el equipo, después de una racha más o menos difícil, ha podido darle la vuelta en un partido bonito para todo el mundo: para la afición, para el equipo... Creo que lo necesitábamos", ha expresado desde La Cartuja tras la remontada ante los griegos.

¿A qué puede aspirar este Betis?

"Parece que o hacemos historia o fracasamos y eso no es real", decía el miércoles Pau López, quien se ha reafirmado a la pregunta de Juan José Ponce para ESTADIO Deportivo: "Yo dije que al final hay que analizar un poco de todo. Hemos pasado la eliminatoria, está muy bien que el equipo esté contento y el club también lo merece, pero hay que seguir. Si hubiéramos perdido tampoco habría sido un drama y pasar tampoco nos deja la temporada hecha. Hay que seguir, hay que ir buscar a Bilbao los tres puntos y luego intentar descansar lo máximo posible en el parón de selecciones".

"¿La ilusión ahora? La ilusión es pensar en el siguiente, el Sporting de Braga, que va a ser un rival complicado, como lo son todos en Europa. Creo que tenemos las herramientas para hacer un buen partido, una buena eliminatoria; pero bueno, eso llegará en su momento. Antes hay otros partidos y ahora mismo es momento de celebrar este partido, de felicitar a todo el grupo, a toda la gente que trabaja cada día. Hoy es día de celebrar y mañana pensaremos ya en Bilbao".

Victoria abultada, remontada y portería a cero: partido perfecto para Pau López

"Al final, si hubieran metido algún gol, habría sido un poco más complicado", ha explicado Pau López, que hizo un paradón a Pellistri en el 5', aún con 0-0. "Como digo siempre: intento hacerlo lo mejor que puedo, lo mejor que sé. A veces será un poco mejor, a veces será un poco peor; pero, al final, es seguir por este camino. Para mí es una ilusión y una fortuna poder jugar con el Betis y lo intento aprovechar en todos los partidos".

"Creo que estamos en un momento bueno, estamos donde todo el mundo quería estar a principios de temporada. Estamos quintos en LaLiga -apunta a dar billete de Champions- y estamos en cuartos de la Europa League. Toca seguir, creo que hemos hecho un trabajo muy bueno hasta el día de hoy y toca remar los últimos dos meses".

"Sí, ha sido una gran noche. Para este club tiene mucha importancia, por cómo se vive aquí el tema de Europa. El equipo lo ha disfrutado, la gente ha estado otra vez de sobresaliente y me alegro que se vayan con eso a casa. Que lo disfruten y a ver si podemos dar una pequeña alegría antes de terminar la temporada", ha finalizado Pau López.