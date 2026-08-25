Federer reta a Alcaraz antes del US Open y deja claro su favorito: "Siempre que se apunta a un torneo tiene opciones de ganarlo"

El suizo se ha pronunciado sobre la actualidad que rodea al último Grand Slam del año y ha hecho referencia tanto al murciano como al otro gran candidato para ganar el 'Major' estadounidense

A Federer le habría encantado coincidir con Alcaraz en el circuito.IMAGO

El extenista suizo Roger Federer, ganador de 20 títulos del 'Grand Slam', ya está deseando que eche a rodar el último Grand Slam de la temporada, donde tiene muy claro quienes parten con el cartel de favorito.

Y desde Nueva York ha dejado claro que le habría encantado enfrentarse a Carlos Alcaraz, al tiempo que celebró que el español esté recuperado para disputar el Abierto de Estados Unidos.

Cuestionado por el rival del actual circuito al que le gustaría medirse si siguiese en activo, ha sido tajante: "Tal vez Carlos. Creo que es emocionante. Nunca tuve la oportunidad de jugar contra él ni tampoco contra Sinner".

De hecho, el helvético recordó el pequeño capítulo que vivió con él: "Sólo entrenamos un poco juntos cuando estaban empezando, así que desafortunadamente me perdí esa generación un poco".

Pese a su inactividad, Federer sigue siendo un reclamo para todos los eventos tenísticos. Sin ir más lejos, participó el pasado lunes en varios eventos del Abierto de Estados Unidos. Y por si alguien lo dudaba, volverá a vestirse de corto para jugar una exhibición en la pista central junto a Andre Agassi, Andy Roddick y John McEnroe. De hecho será este martes 25 de agosto.

En esa misma pista se entrenó este lunes Alcaraz, para quien el torneo de Nueva York supondrá su regreso a la competición tras la lesión de muñeca que le obligó a abandonar el ATP 250 de Barcelona el pasado abril.

Federer se alegra por Carlos Alcaraz pero descarta su vuelta

Al respecto, Federer afirmó que "es bonito ver a Carlos de vuelta" y lamentó la lesión que sufrió el murciano justo antes de Roland Garros, lo que consideró el peor momento posible para tener problemas físicos debido a la proximidad en el calendario con Wimbledon.

El tenista suizo también descartó rotundamente una posible vuelta al circuito a sus 45 años cuando fue preguntado por el caso de las hermanas Williams, Venus y Serena, quienes todavía disputan partidos oficiales del WTA a sus 46 y 44 años, respectivamente.

"Apenas encuentro tiempo para jugar partidos de exhibición, imagínate el circuito. Y el cuerpo ya no da para más. Pero estoy muy feliz con cómo me siento. Así que todo bien, ahora solo soy un aficionado más disfrutando de ver tenis", sostuvo.

Federer será incluido en el Salón de la Fama del Tenis Internacional el 29 de agosto, un hito "superespecial" que dijo que le permitirá volver a mirar atrás para recordar su carrera.

Roger Federer se rinde a Djokovic

En cuanto a los favoritos para ganar el certamen en el cuadro individual masculino, Roger tiene claro que Novak Djokovic sigue siendo uno de los candidatos para conquistar la corona estadounidense: "Siento que cada vez que Novak se apunta a un torneo o un 'major', va a tener opciones de ganarlo. Esa es mi opinión. Le tengo un gran respeto a Novak, he visto de lo que es capaz".

"Siempre pienso que mientras esté en el cuadro, hay una oportunidad, y creo que esa es una de las razones por las que sigue jugando, porque realmente cree que todavía puede hacerlo", finalizó el tenista helvético.

Cabe recordar que Djokovic suma 24 títulos de 'Grand Slam' a sus 39 años y es una de las principales alternativas a ganar el torneo ante la baja por lesión del italiano Jannik Sinner, número 1 de la ATP, y los problemas físicos del español Carlos Alcaraz, número 3 del 'ranking', quien no compite desde abril.

El historial de Federer con Djokovic

Federer conoce bien al serbio, contra el que jugó en 50 ocasiones -con 27 victorias para Djokovic- incluidas cinco finales del 'Grand Slam'.Djokovic ocupa actualmente el puesto 5 de la ATP, pero no ha conquistado títulos en lo que va de año. Cayó contra Alcaraz en la final del Abierto de Australia y frente a Sinner en las semifinales de Wimbledon.

Descifró su juego, se hizo más grande, fuerte y mejor, y es increíble que siga adelante. Estoy muy impresionado", sentenció Federer.