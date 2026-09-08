Cañizares recuerda la mayor sorpresa de su vida: "Me cayeron trillizos"

El tertuliano y ex guardameta de equipos como Real Madrid o Valencia, recordó en una entrevista con Juanma Castaño como al querer buscar un segundo hijo con su segunda pareja, le llegaron trillizos. "Tuve que cambiar de casa, cambiar de coche, cambiar de vida"

Cañizares ya hace unos cuantos de años que colgó los guantes con una carrera que llevó al de Ciudad Real a pasar por algunos de los equipos más importantes de España como Real Madrid, Valencia o la propia Selección española. Pero Santi Cañizares a buen seguro que cambiará todos los títulos y premios como futbolista por disfrutar cada día de la gran familia con la que cuenta.

Santi Cañizares, en una entrevista para la cadena COPE con Juanma Castaño, recordó cómo pasó de tener cuatro hijos a siete. Santi Cañizares tenía tres hijos con su primera pareja, Carlota, Lucas y Olivia. Con su segunda pareja, Mayte García, tenía a Sofía pero ante el deseo de ella de tener un segundo con el ex guardameta y acceder este, llegó la sorpresa.

Santi Cañizares y una familia más numerosa de la esperada

En la entrevista citada anteriormente, Santi Cañizares explicó cómo sucedió todo: "Tenía cuatro hijos, tres con mi primera mujer y uno con la segunda. Entonces ella me dijo, 'Hombre, claro, tú tienes cuatro y yo solo uno...". Cañizares continuó confesando que a 'regañadientes' terminó accediendo a los deseos de la que por aquel entonces era su pareja para buscar el que sería su quinto hijo: "A regañadientes, fuimos a por el quinto y me cayeron trillizos. Cinco, seis y siete". El propio Juanma Castaño recordó cómo Cañizares le contó que su mujer estaba embarazada e iba a tener, en principio, gemelos: "Coincidí de vacaciones con él y me dijo, 'Tengo que decirte una cosa, que esta mi mujer embarazada".

Además Juanma Castaño rememoró cómo Cañizares le explicó la situación que se vivió en el ginecólogo cuando este les informó de que no venían dos, sino tres bebés, por lo que tendrían trillizos: "Bueno, supongo que ya lo saben'. Y él, que claro, que venían dos. Y claro, no. Eran tres. Santiago y su mujer en agosto pensaban que eran dos e iban tan sobrados cuando les dijeron que eran trillizos. '¿Lo has mirado bien?', le preguntó. 'Sí, sí. Está bien mirado', respondió el doctor".

La 'logística' de la familia numerosa de Santi Cañizares

Santi Cañizares también explicó que con tres hijos en camino tuvo que cambiar todo, de casa, de coche y de vida en general. El ex guardameta recuerda especialmente lo complicado que era organizarse para el baño: "Con mucha paciencia. Tuve que cambiar de casa, cambiar de coche, cambiar de vida. Cambiar, cambiar y cambiar. El problema, sobre todo, era la casa. Casa no había, era carril bus para los mayores de 15 y los menores de 15. Lo del baño era terrible, terrible".

La pérdida del pequeño Santi

Como es lógico, Cañizares recordó la pérdida de su hijo Santi cuando apenas tenía cinco años a consecuencia de un tumor cerebral: "Siempre fue un niño muy especial, muy distinto, con reacciones muy extrañas. Iba al colegio, por ejemplo, con tres años, iba superfeliz y llegaba a la puerta del colegio y se frenaba en seco. No quería entrar. Este chico iba tan contento hasta dos baldosas antes, pero justo aquí se frena. Él veía cosas que no veíamos los demás y yo trataba de interpretarlas: 'Papá, yo aquí no he venido a aprender nada, si yo he venido a enseñaros, si yo voy a estar aquí muy poquito tiempo".

Cañizares también trató de entender la pérdida de su hijo Santi y cómo él estaría en otro lugar después de cumplir una misión: "Unas navidades empezó a sentirse mal y resultó ser tener tumor en el cerebelo que le llevó a la muerte dieciocho meses después. Por suerte no se fue pronto, nos dio tiempo durante esos dieciocho meses a entender que su mundo no era este, que era otro lugar, y que a lo mejor había venido a cumplir una misión, que todo tenía una explicación. Lo que más me sostiene es que yo sé que la muerte no es el final, estoy convencido. ¿Por qué? Porque siento la presencia de mi hijo y porque cuando estoy muy mal, le hago preguntas y él me aporta soluciones".