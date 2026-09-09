El fichaje exprés de Gabriel Jesus, aclarado: "Sabía que probablemente no iba a jugar"

El futbolista brasileño afirmó que a pesar de que Mikel Arteta había dejado de contar con él, seguía entrenándose porque es un "profesional". En declaraciones para Sporty TV, el delantero reconoció que su llegada al Camp Nou fue muy rápida

El fichaje de Gabriel Jesus por parte del Barcelona fue quizás uno de los movimientos más sorprendentes del cuadro culé en el mercado que cerró el pasado 1 de septiembre. Con la imposibilidad para el Barcelona de cerrar la llegada de Julián Álvarez, el '9' más deseado para el técnico Hansi Flick, desde la dirección deportiva presidida por Deco se pusieron manos a la obra para encontrar un delantero que cubriese las necesidades del equipo.

Fue ahí donde apareció Gabriel Jesus, que en ese momento defendía los colores del Arsenal de Mikel Arteta pero que apuntaba a no tener minutos en la temporada. Gabriel Jesus se ejercitaba al margen del grupo tal y como el propio futbolista brasileño ha confesado en declaraciones a Sporty TV en las que también ha recordado cómo se cerró su llegada al Barcelona en una operación que se fraguó rápidamente.

El fichaje bomba de Gabriel Jesus, aclarado por el protagonista

Gabriel Jesus explicó que a pesar de que tenía complicado el jugar con el Arsenal de Mikel Arteta, como profesional que es, siguió ejercitándose junto al resto de sus compañeros: "La verdad es que yo estaba entrenándome. Hice toda la pretemporada con el Arsenal, con normalidad. Obviamente, ya sabía que probablemente no iba a jugar allí o que no iba a tener muchas oportunidades, pero nadie me había dicho nada. Bueno, soy un profesional, ya sabes, así que obviamente seguía entrenándome con el grupo".

Pero entonces llegó la decisión del Arsenal de apartarlo de las sesiones junto a sus compañeros aunque Gabriel Jesus, actual futbolista del Barcelona, optó por seguir trabajando a la espera de una oportunidad para volver a jugar al máximo nivel: "Luego, de repente, me pusieron a entrenarme por mi cuenta. Yo seguía entrenándome y dando el máximo para estar preparado por si tenía la oportunidad de volver a jugar al más alto nivel". Fue ahí donde apareció el Barcelona, con Deco a la cabeza y dispuesto a llevarse a un Gabriel Jesus que en 2016 ya pudo llegar al cuadro culé cuando despuntaba en el Palmeiras.

El trabajo de Deco en el fichaje de Gabriel Jesus

Gabriel Jesus reconoció que en la última semana de mercado "todo fue muy rápido" y además alabó el trabajo de Deco: "El trabajo de Deco con el presidente, el club y mi representante fue increíble". Con Deco moviendo las piezas para que el Barcelona cerrase el fichaje de Gabriel Jesus, el futbolista brasileño tuvo claro que tendría la opción de llegar al Spotify Camp Nou: "Tuvimos claro que tenía la oportunidad de venir". El delantero brasileño no dudó cuando el Barcelona llamó a su puerta. "Obviamente, dije que sí al Barça enseguida", afirmó y añadió que estaba "muy feliz" en declaraciones posteriores a su debut en Liga ante el Valencia.

La Champions League espera al Barcelona y a Gabriel Jesus

Solo pudo disputar Gabriel Jesus un total de nueve minutos en Mestalla pero este mismo miércoles, el Barcelona disputa su primer encuentro de la fase liga de la Champions League recibiendo en el Spotify Camp Nou al Feyenoord a partir de las 18:45 horas. El propio Barcelona mandaba ayer un mensaje con Gabriel Jesus como protagonista: "Ahora a por la Champions, Gabriel" y acompañada esta frase de una imagen del jugador en el último entrenamiento de los culés antes del choque de este miércoles.