Enzo Maresca se viene arriba tras la primera victoria con el Manchester City: "No cabe duda que seremos mejores"

El conjunto de Enzo Maresca despega en pretemporada con la primera victoria, ante el K-League Stars por 1-3, con el italiano al frente, con goles, rotaciones y un técnico satisfecho que destaca el "esfuerzo encomiable" de sus jugadores en plena puesta a punto

El Manchester City logró su primera victoria de la pretemporada, lo hizo frente al K-League Stars de Corea del Sur. El equipo dirigido por Enzo Maresca sigue la puesta a punto con diferentes amistosos y las buenas noticias no han tardado en llegar, firmando la primera victoria gracias a los goles de Ait-Nouri. Reinjders y Mubama. Tras ello, el técnico italiano no dudó en elogiar a sus jugadores: "Hicieron un esfuerzo ecomiable".

A la espera del regreso del resto de internacionales, Enzo Maresca sigue ajustando piezas en el Manchester City, contando en el día de hoy con jugadores como Ruben Dias, Gvardiol, Kovacic o Foden, además de un indiscutible Donnarumma bajo palos. Tras ello, el próximo rival del conjunto inglés será el Atlético de Madrid, el último antes del primer partido oficial de la temporada: la final de la FA Community Shield frente al Arsenal.

El Manchester City responde para firmar la primera victoria de la pretemporada

La superioridad del Manchester City se vio reflejada ante el K-League Stars tanto en el terreno de juego como en el marcador final. Los de Enzo Maresca no dieron opciones al equipo de Corea del Sur, que incluso llegó a emptar el encuentro gracias al tanto de Kim Dae-Won. Sin embargo, Reijnders y Mubama respondieron en tres minutos para aventajar a los ingleses en una primera parte fonde se firmaron los cuatro goles del partido.

Por otro lado, Enzo Maresca fue dando minutos a diferentes jugadores, como fueron los casos de Vitor Reis, Savinho y Nico González, al descanso, o Echeverri, Matheus Nunes y Marmoush a lo largo del segundo tiempo. Pese a no haber goles, el Manchester City aseguró la primera victoria con el técnico italiano al frente del banquillo 'citizen', que afronta une nueva etapa tras la salida de Pep Guardiola.

Enzo Maresca: "El resultado siempre es importante, aunque sea un amistoso"

Tras la finalización del partido, Enzo Maresca compareció ante los medios de comunicación para valorar su primera victoria con el Manchester City: "Para nosotros el resultado siempre es importante, aunque sea un partido amistoso, pero lo más importante es ver el esfuerzo de los jugadores, especialmente con este clima. Además, en comparación con el último partido, en algunos aspectos hicimos las cosas mejor".

Además, el técnico del Manchester City valoró la dedicación y predisposición de sus jugadores desde el comienzo de la pretemporada, clave para recibir buenas noticias: "Lo bueno es que los jugadores intentaron adaptarse. Hicieron un esfuerzo encomiable durante los 95 minutos. Desde el primer día, los jugadores se están esforzando y puedo ver que confían en el trabajo que estamos haciendo y, para mí, eso es lo principal".

Enzo Maresca: "Alrededor de ocho o nueve jugadores todavía no están aquí con nosotros"

Enzo Maresca sigue esperando a los jugadores que alcanzaron los cuartos de final del pasado Mundial, continúan de vacaciones y que volverán a Mánchester durante la semana que voiene, como Marc Guehi, Elliot Anderson, Rayan Cherki, Rodri, Jeremy Doku y Erling Haaland. A partir de ese momento, el técnico italiano podrá disponer de todos sus futbolistas para preparar la final de la FA Community Shield del próximo 16 de agosto.

En este sentido, el entrenador del Manchester City, que habló de Rodri, apuntó que "la razón es que alrededor de ocho o nueve jugadores todavía no están aquí con nosotros. Pero lo importante es que, cuando estén aquí, hagan el esfuerzo de poner en práctica las cosas que hemos estado intentando hacer desde el primer día".

Por último, Enzo Maresca, que resolvió el futuro de Kovacic, mandó un mensaje a los jugadores que faltan por unirse a la pretemporada del Manchester City: "También necesitamos que confíen en lo que queremos. Eso es importante, y luego, cuando llegue el resto de los jugadores, no cabe duda de que seremos aún mejores".