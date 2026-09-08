Lille - Betis: horario, canal y dónde ver hoy por TV y online la jornada 1 de la UEFA Champions League

El conjunto verdiblanco se reestrena en la máxima competición continental con una visita a Francia en la que pondrá a prueba su notable inicio de curso en LaLiga EA Sports ante un rival que no conoce la derrota en la Ligue 1

Los sueños están para cumplirlos y el del Real Betis por fin se hará realidad. En su visita al LOSC de Lille francés, el equipo verdiblanco volverá a escuchar una melodía celestial que sólo pudo oír una vez y fue hace 21 años. Conscientes de la dificultad de una Fase Liga que deparará ocho exigentes encuentros, los pupilos de Manuel Pellegrini afrontan cargados ambición y motivación la primera jornada de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League 2026/2027.

Así llegan el LOSC Lille y el Real Betis

El Lille se ha consolidado en los últimos años entre los mejores clubes de Francia. El curso pasado acabó la Ligue 1 en tercera posición, por delante de Olympique de Lyon y Olympique de Marsella y sólo por detrás de Paris Saint-Germain y RC Lens. Así, consumó su regreso a la Champions tras un año de espera y se clasificó por sexta vez en 13 años. Esta temporada está invicto y ha arrancado con 6 puntos de 7, gracias a sendas victorias a domicilio contra SCO Angers (0-2) y Toulouse FC (0-1). Entre medias, sumó un meritorio empate en casa ante el poderoso PSG (2-2).

El Betis, por su parte, está arrancando una campaña histórica. Será la sexta seguida en Europa con un Pellegrini que ha adornado su pleno continental con la ansiada clasificación para la Champions después de acabar quinto en la 25/26, beneficiándose así de la plaza extra que conquistó LaLiga española. El mayúsculo reto lo encaran con el deseo de llegar "lo más lejos posible" pero manteniendo como prioridad el torneo doméstico. De momento, ha empezado la 26/27 de manera notable: con 9 puntos de 12 posibles; con un único aunque muy señalado traspié, la derrota por 5-2 ante el Levante UD; y con tres triunfos con la portería a cero frente a Real Sociedad (1-0), Valencia CF (0-1) y Real Madrid (1-0), éste último el pasado viernes.

Fecha y horario del Lille - Betis de la jornada 1 en la Fase Liga de la Champions

El choque entre Lille y Betis tendrá lugar a partir de las 21:00 horas de este martes, día 8 de septiembre de 2026, en el Stade Pierre-Mauroy, renombrado comercialmente como Decathlon Arena, en la localidad francesa de Lille.

¿Dónde ver en directo por televisión el Lille - Betis?

Este partido de la primera jornada de la máxima competición continental será retransmitido en directo por la televisión de pago, mediante Movistar+ Liga de Campeones 3, sintonizable a través del dial 62 de la plataforma de Movistar+, así como por su versión web o en su aplicación para móviles. También se puede ver en las diversas operadoras televisivas que ofertan este canal, como es el casos de Orange TV (dial 118).

¿Cómo seguir online el Lille - Betis?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este martes entre el LOSC de Lille y el Real Betis Balompié, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.

Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la jornada 1 de la Champions League y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Davide Ancelotti, de Manuel Pellegrini y del resto de protagonistas.