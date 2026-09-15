Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz: "Volveré al circuito, pero todavía no puedo decir con quién"

El que fuera técnico de Carlos Alcaraz, con el que estuvo desde el año 2018 hasta el 2025, ha anunciado, en la previa del Elche CF - Real Madrid, que en el 2027 seguramente estará presente de nuevo en los torneos ya que está en conversaciones con un jugador o jugadora cuyo nombre no ha querido desvelar

Llevaba tiempo sin hacer declaraciones públicas Juan Carlos Ferrero después de que a comienzos de este año 2026 diera todas las explicaciones necesarias para aclarar su separación con Carlos Alcaraz, al que entrenó entre 2018 y 2025, pero el valenciano ha roto ahora su silencio para realizar un anuncio que iba a llegar más pronto que tarde y es que tiene previsto volver al circuito, al mundo del tenis, durante el 2027.

Juan Carlos Ferrero anuncia que volverá a entrenar en el año 2027

Juan Carlos Ferrero ha aprovechado su presencia en el partido de LaLiga en el que se enfrentan el Elche CF y el Real Madrid, él reside en Villena, para atender a los compañeros de Movistar+, a los que les ha comunicado que va a volver a entrenar la temporada que viene después de haber estado un año alejado del circuito para asimilar su ruptura con Carlos Alcaraz.

"Este año estoy tranquilo, con la familia, dedicando el tiempo a mis niños, que juegan al fútbol y no al tenis. Un poquito de calma y preparando un poco lo que viene el año que viene", ha comenzado diciendo un Juan Carlos Ferrero.

El entrenador de tenis ha dicho que todavía no puede revelar a quién dirigirá, pero que se puede dar por seguro que regresa. "Todavía no lo puedo revelar, pero bueno, creo que volveré al circuito, pero todavía no puedo decir con quién".

Juan Carlos Ferrero es uno de los entrenadores más cotizados del mundo del tenis, estando considerado como uno de los mejores del mundo ya que ha dirigido a Alexander Zverev y a Carlos Alcaraz. Especialmente recordada es su etapa con el murciano al que comenzó a entrenar en el año 2018 cuando Alcaraz era un crio que jugaba torneos ITF y de nivel Challenger. El valenciano ayudó en el crecimiento de El Palmar como jugador de tenis al cual convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia. No en vano, con Juan Carlos Ferrero como entrenador, Carlos Alcaraz ganó sus primeros seis Grand Slams (actualmente ha ganado siete).

Juntos estuvieron Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz hasta el mes de diciembre de 2025 cuando un desacuerdo entre las partes a la hora de seguir juntos desembocó en el final de su relación laboral.

Los rumores que sitúan a Juan Carlos Ferrero con Rafa Jódar

Uno de los nombres que más se le han vinculado a Juan Carlos Ferrero ha sido la nueva estrella del tenis español, Rafa Jódar.

El madrileño, de momento, sólo está acompañado por su padre, pero Rafa Jódar ya ha dicho en varias ocasiones que cuando acabe esta temporada evaluará si es conveniente introducir un nuevo técnico en su equipo. "Es una pregunta que no me he hecho. A partir del final de la temporada habrá que analizar los resultados y decidirlo cuando toque", afirmó en la Cadena SER.

Por el momento, ni Juan Carlos Ferrero ha confirmado al tenista que va a entrenar, ni Rafa Jódar ha dicho que vaya a fichar a un nuevo técnico.