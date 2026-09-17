La unión de Sinner y Ferrero, un golpe bajo para Carlos Alcaraz

Las palabras de Juan Carlos Ferrero antes del Elche-Real Madrid han desatado un revuelo que traerá cola

Juan Carlos Ferrero acudió el martes a ver al Real Madrid, del que es conocido seguidor, aprovechando que jugaba en Elche y ahí habló, tras un tiempo de silencio, y soltó la 'bomba'.

“Este año estoy tranquilo, con la familia, dedicándome a los niños, que me juegan al fútbol en vez de al tenis, y un poquito de calma. Estoy preparando un poco lo que viene el año que viene. (...) Todavía no os puedo revelar, pero creo que volveré al circuito. Todavía no os puedo decir con quién”, señalaba el exnúmero uno del mundo.

Viniendo de un entrenador que sólo ha tenido a Alex Zverev y a Carlos Alcaraz a su mando; y a este último lo ha llevado al número uno del mundo, el revuelo que formó no se hizo esperar. Más cuando hay varios tenistas en el Top-10 -entre ellos los dos primeros- que están buscando entrenador de cara a la próxima temporada.

El entorno de Ferrero ha tratado de rebajar este jueves el revuelo y, en palabras a As, ha señalado que hay contactos para volver a entrenar, pero que aún no hay nada concretado.

Aunque algunos pensaron en Jódar, son más los que miraron a Montecarlo y a un número uno del mundo que se va a separar de Darren Cahill a final de temporada. Para pensar en ello hay que recordar lo que el propio Ferrero dijo en el mes de mayo, en una entrevista que se publicó en Italia.

Ferrero se 'ofreció' a Jannik Sinner

"Hace unos meses habría dicho que no podía entrenar a Sinner. La ruptura con Carlos Alcaraz todavía estaba reciente y no estaba preparado. Ahora me siento más fuerte y digo: ¿Por qué no? A Sinner le encanta trabajar duro y está dispuesto a hacer todo para ser número uno. Me gusta su actitud y sería maravilloso entrenarle", indicaba el de Onteniente en el Corriere della Sera.

Aunque no es el único nombre, si se confirmase sería el mayor 'bombazo' de los últimos años. Y un golpe bajo para un Alcaraz que vería cómo el entrenador que mejor le conoce ahora puede contarle sus secretos a su máximo rival. Y prepararle contra él. "Durante años entrené a Alcaraz con el objetivo de vencer a Sinner. Las mejoras se centraron en ganar a Sinner", reconocía Ferrero, que tenía muy bien estudiado al de San Candido.

La unión no es fácil de encajar, pues obligaría a Ferrero a salir de su zona de confort y marcharse a Montecarlo, que es donde Sinner reside y se entrena. O a Turín, donde lo hace cuando está en Italia.

Más factibles son otros jugadores sin un lugar fijo de entrenamiento como el propio Alex Zverev, que siempre busca apoyos para mejorar, como ha hecho yendo a la Academia de Rafa Nadal en los últimos años. Aunque ya hubo una primera etapa entre ambos y no acabó demasiado bien.

O también Félix Auger-Aliassime o Holger Rune. Incluso podría apoyar a un Alex de Miñaur, que desde los 15 años se ha entrenado con Adolfo Gutiérrez, en Alicante, muy cerca, y que no ha vivido su mejor temporada.

Holger Rune, un reto a la altura de Ferrero

Si yo tuviera que apostar por uno, conociendo lo que le gustan los retos a Juan Carlos Ferrero, apostaría por un Rune que está hundido tras un año parado y que quiere volver a ser aquel chaval al que veían como alternativa a Alcaraz y Sinner. Llevarlo de nuevo a la cima sería un reto a la altura del alicantino.

Con Rafa Jódar no lo veo por el hecho de que su padre seguiría siendo el entrenador principal y Jannik Sinner, aunque me pese, es más factible que el madrileño.

Tras lo dicho por Ferrero, será la pregunta estrella en el inicio del circuito asiático, donde estarán todos ellos. O incluso antes, pues la próxima semana coinciden Alcaraz, Zverev y De Miñaur en el O2 Arena y, con el murciano presente, no será un tema que no se trate.