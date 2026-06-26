La joya de Alemania en el Mundial por la que pelean Liverpool y United dispara su precio hasta los 100 millones

Felix Nmecha está captando todas las miradas gracias a su gran juego con la selección alemana en la copa del mundo, y el Borussia Dortmund ya tasa su precio en un dineral ante las amenazas de varios clubes de la Premier

v, la joya de Alemania en el Mundial a la que el Dortmund ya pone precioImago

El Mundial 2026 capta todas las miradas a nivel internacional y es el mejor escenario para destacar a nivel internacional con tu país. Es el caso de Felix Nmecha, que ya había llamado la atención por su gran actuación en la Bundesliga pero que ha explotado en esta prestigiosa competición de selecciones y ya tiene detrás a grandes clubes de Europa. Por ello, el Borussia Dortmund ha puesto precio a su fichaje y los equipos de la Premier necesitarán un dineral para hacerse con una de las grandes revelaciones.

Alemania ya está clasificada para los dieciseisavos del Mundial y parte de ese éxito es de Feliz Nmecha, que ha conseguido ser fijo en el once de un país con tantos futbolistas capaces de pelear por la copa del mundo. Por ello, se convierte en uno de los jugadores más atractivos de este mercado de fichajes, especialmente por el potencial demostrado y su juventud.

Felix Nmecha dispara su valor en el mercado gracias a su explosión con Alemania en el Mundial

El centrocampista de 25 años se ha convertido en una de las piezas claves para el Borussia Dortmund, especialmente tras una temporada en la que ha organizado el juego del equipo y se ha atrevido al ataque, anotando cinco goles y repartiendo tres asistencias. Por ello, llamó la atención de algunos clubes de la Premier League, aunque tras su debut con Alemania en el Mundial 2026 ha tomado mucha más relevancia.

Liverpool, Manchester City y ahora el United persiguen el fichaje de Felix Nmecha

Ahora son muchos los grandes clubes que estudian el fichaje de Nmecha, como Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea e incluso un seguimiento por parte del Real Madrid, aunque no es prioridad del conjunto blanco. A pesar de tener a media Premier siguiendo sus pasos, el jugador germano tiene contrato con el equipo que dirige Niko Kovač hasta 2030.

Por ello, el equipo alemán no quiere que el jugador salga de sus filas, por lo que tasan el traspaso del jugador en un auténtico dineral, confirmando que el torneo por países ha disparado su popularidad y su reconocimiento. Por lo pronto, el que va ganando en esta puja es el Manchester United, adelantando al City y al Liverpool en la pelea por una de las grandes joyas del Mundial.

El Borussia Dortmund pone precio al fichaje de Felix Nmecha

Ante el interés de tantos equipos por Nmecha y las pocas ganas del Dortmund de quedarse sin un jugador que ya ha demostrado que puede dar un salto de calidad a cualquier equipo, el club alemán tasa su precio en un dineral. El equipo que quiera el traspaso del centrocampista tendrá que pagar 100 millones de euros. Una cifra muy elevada teniendo en cuenta que ha sido este mismo año cuando ha despertado el interés de otros grandes clubes, aunque lleva con el conjunto negriamarillo desde 2023.