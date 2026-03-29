Manchester United y City se lanzan a por Tonali en una operación de multimillonaria

El centrocampista italiano del Newcastle, Sandro Tonali, apunta a protagonizar uno de los grandes movimientos del próximo mercado de fichajes. En la Premier League, los dos gigantes de Manchester están dispuestos a competir por el jugador de las ‘urracas’

El futuro de Sandro Tonali se ha convertido en uno de los focos principales del próximo mercado de fichajes. El centrocampista del Newcastle United, de 25 años, está firmando una temporada de alto nivel pese al irregular rendimiento colectivo de su equipo, y su situación ha despertado el interés de varios grandes de Europa, con el Manchester United y el Manchester City liderando la carrera por su fichaje.

La operación, sin embargo, no será sencilla. El club inglés ha tasado al jugador en torno a los 100 millones de euros y no contempla negociar por debajo de esa cifra, lo que anticipa un pulso económico entre dos de los clubes más poderosos del continente.

El contexto deportivo del Newcastle también juega un papel clave en este escenario, ya que su temporada está lejos de las expectativas generadas tras su crecimiento en campañas anteriores.

El Manchester United le señala como relevo de Casemiro

En Old Trafford tienen clara la necesidad de reforzar el centro del campo. La posible salida de Casemiro, sumada a la necesidad de rejuvenecer la plantilla, ha llevado al club a identificar a Tonali como una prioridad.

El italiano encaja en el perfil que busca el United: un centrocampista con capacidad para sostener el juego, aportar equilibrio defensivo y liderar la medular a medio plazo. Según informa el periodista Matteo Moretto, ya se han producido los primeros contactos para explorar la viabilidad de la operación.

El Manchester City entra en escena y eleva la competencia

La operación se complica aún más con la aparición del Manchester City en la ecuación. El conjunto dirigido por Pep Guardiola también sigue de cerca la situación del futbolista, en un contexto en el que se avecinan cambios importantes en su centro del campo.

La posible salida de Bernardo Silva y las dudas generadas en torno a la continuidad de Rodri Hernández han llevado al club a estudiar alternativas de primer nivel, y Tonali aparece como una opción que reúne todas las condiciones.

El interés del City introduce un factor determinante: su capacidad económica y su historial reciente en el mercado, donde no ha dudado en realizar grandes inversiones para reforzar posiciones estratégicas.

El Newcastle abre la puerta, pero pone precio

El futuro del jugador también está condicionado por la temporada del Newcastle. Eliminado de la Champions League por el FC Barcelona, fuera de la FA Cup tras caer ante el City y situado en la 12ª posición de la Premier League, el equipo tiene muy complicado volver a la máxima competición europea.

En este contexto, desde Inglaterra apuntan a que existe un acuerdo entre el club y el jugador para facilitar su salida si no logran clasificarse para la Champions. Sin embargo, eso no implica una rebaja en su precio.

El Newcastle mantiene una postura firme: no escuchará ofertas por debajo de los 100 millones de euros, lo que convierte la operación en una de las más exigentes del mercado.

Un verano que apunta a batalla entre gigantes

La situación de Tonali reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes culebrones del verano. Dos gigantes de la Premier League, una necesidad clara en ambos proyectos y un precio que solo unos pocos clubes pueden asumir.

El desenlace dependerá de varios factores, desde la evolución deportiva de los equipos hasta la disposición del Newcastle a negociar en los próximos meses. Lo que parece seguro es que el italiano será uno de los nombres propios del mercado.