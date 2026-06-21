El Tottenham prepara un golpe en el mercado con tres estrellas para De Zerbi

Los Spurs quieren reconstruir su equipo tras un curso decepcionante en la Premier League, donde Sandro Tonali, Adam Wharton y Mason Greenwood encabezan la lista de objetivos para el mercado de fichajes estival

El Tottenham Hotspur quiere convertir el mercado de verano en una declaración de intenciones. Después de una temporada muy lejos de las expectativas, el club londinense trabaja en una reconstrucción ambiciosa para elevar el nivel competitivo de la plantilla de Roberto De Zerbi.

Sandro Tonali y Adam Wharton aparecen como dos nombres centrales en esa hoja de ruta. Mason Greenwood también ha sido relacionado con los Spurs, aunque varias informaciones en Inglaterra rebajan esa vía y sitúan la prioridad real en la medular. Verano de grandes cambios en Londres para volver a competir en la Premier League.

De Zerbi pide jerarquía para reconstruir el Tottenham

El Tottenham necesita algo más que retoques. El curso ha dejado una sensación clara en Londres: la plantilla necesita subir el nivel en zonas estructurales, especialmente en un centro del campo que debe sostener mejor la idea de Roberto De Zerbi.

El técnico italiano quiere futbolistas capaces de mandar con balón, resistir presión y acelerar la circulación sin romper el equilibrio. No se trata solo de fichar talento, sino de cambiar la personalidad competitiva del equipo.

Por eso los nombres de Sandro Tonali y Adam Wharton tienen sentido dentro del mismo plan. Uno aporta jerarquía, experiencia Premier y carácter internacional. El otro ofrece lectura, juventud y margen para convertirse en uno de los mediocentros ingleses de la próxima década.

Sandro Tonali se convierte en el gran deseo del Tottenham

Sandro Tonali es el golpe que más ilusiona dentro del proyecto. Según informó Fabrizio Romano, el Tottenham ha entrado en la carrera por el centrocampista del Newcastle, con De Zerbi muy interesado en convertirlo en una pieza capital de su nuevo equipo.

El movimiento, sin embargo, no será sencillo. El Newcastle ya habría rechazado una primera propuesta situada entre los 75 y los 80 millones de libras, mientras que su valoración supera los 100 millones. Esa diferencia marca ahora la negociación.

Tonali encaja por fútbol y por mensaje. Llegaría como estrella de la medular, no como complemento. Para un Tottenham que quiere recuperar autoridad, su fichaje sería una forma de decir que el nuevo proyecto no se construirá con medias tintas.

Manchester City y Arsenal amenazan la operación Tonali

El problema para los Spurs es doble. Por un lado, el precio. Por otro, la competencia. Manchester City y Arsenal también aparecen atentos al futuro de Tonali, lo que puede convertir la operación en una subasta incómoda para el Tottenham.

El Newcastle tiene contrato, posición fuerte y pocos incentivos para vender barato. Además, Tonali ya ha demostrado que puede competir en la Premier, una garantía que encarece todavía más cualquier movimiento.

De Zerbi puede ser un factor importante. La presencia del técnico italiano ofrece un argumento deportivo atractivo para Tonali, pero no elimina la necesidad de convencer al Newcastle con una propuesta que se acerque a sus exigencias.

Adam Wharton ofrece otra vía Premier para los Spurs

Adam Wharton representa una apuesta distinta. El centrocampista del Crystal Palace tiene 22 años y se ha convertido en uno de los perfiles más valorados del fútbol inglés por su capacidad para ordenar el juego desde la base.

TEAMtalk situó al Tottenham en la carrera por Wharton, mientras otros medios ingleses apuntan que los Spurs han intensificado su seguimiento. El Manchester United también está pendiente, lo que confirma que el jugador ya se mueve en un mercado de grandes clubes.

Su fichaje tendría una lectura de futuro. Wharton no llegaría con el ruido de Tonali, pero sí con un margen enorme para crecer en un equipo que necesita reconstruir identidad. En la Premier, ese tipo de mediocentro joven y nacional rara vez sale barato.

Mason Greenwood queda como una vía mucho más delicada

El nombre de Mason Greenwood ha aparecido en el radar del Tottenham por su rendimiento en el Olympique de Marsella y su relación previa con Roberto De Zerbi. La AS Roma también ha sido vinculada al atacante en los últimos días.

Sin embargo, esta opción exige mucha más prudencia. Informaciones posteriores en Inglaterra han rebajado la posibilidad de que los Spurs avancen por Greenwood y señalan que el club esperarí a tener firmado un nuevo centrocampista antes de dar el paso.

Deportivamente, Greenwood ofrece desequilibrio, gol y capacidad para actuar desde banda. Pero el Tottenham parece centrar ahora su energía en una reconstrucción de medio campo antes que en abrir una operación con más ruido externo y menos consenso.

El Tottenham cambia el foco tras un verano de urgencias

La clave del mercado spur está en la coherencia. Después de un curso decepcionante, el club podría caer en la tentación de acumular nombres para calmar a la afición. De Zerbi, en cambio, necesita piezas que transformen el funcionamiento del equipo.

Tonali y Wharton responden a esa lógica. Ambos atacan el mismo problema desde caminos distintos: elevar la calidad de la medular, mejorar la salida de balón y dar continuidad a una idea de juego más reconocible.

Si el Tottenham consigue uno de los dos, habrá reforzado una zona prioritaria. Si logra avanzar por ambos, el mensaje será mucho más fuerte: el club quiere construir alrededor del balón, la presión y una sala de máquinas de primer nivel.

De Zerbi define su proyecto en el Tottenham

El verano puede marcar el tono de toda la etapa de Roberto De Zerbi. El Tottenham necesita volver a sentirse competitivo, pero también necesita convencer a jugadores de élite de que su proyecto vuelve a tener dirección.

Tonali sería el fichaje de impacto. Wharton, la apuesta estratégica. Greenwood, por ahora, queda en un plano más incierto y condicionado por la prioridad de un centrocampista. El primer objetivo parece claro: reforzar el corazón del equipo antes de mirar al escaparate ofensivo.

Los Spurs quieren ser agitadores del mercado, pero no cualquier movimiento servirá. Después de una temporada para el olvido, el club necesita fichajes que cambien partidos y también la percepción del proyecto. Ahí empieza la verdadera etapa de De Zerbi.