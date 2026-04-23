Flick se lleva una noticia mejor de lo esperada con la lesión de Cancelo

El lateral portugués sufrió un fuerte golpe en el cuádriceps pero no tiene rotura muscular y podrá estar disponible en el próximo partido ante el Getafe

El sabor agridulce que dejó la victoria del FC Barcelona ante el Celta con la mala noticia de la lesión de Lamine Yamal -que se perderá lo que resta de temporada-, al menos trajo consigo una buena nueva secundaria para Hansi Flick con la lesión de Joao Cancelo.

El técnico alemán pudo respirar aliviado en el entrenamiento posterior al partido al conocer de primera mano que lo del portugués se ha quedado en un simple susto. A tenor de cómo se desarrollaron los acontecimientos, no es poca cosa en este tramo final de temporada.

El lateral luso tuvo que abandonar el terreno de juego muy pronto, apenas superado el minuto 20 ante el Celta, tras notar unas molestias en la pierna. En directo, la sensación no era buena. Se tiró al césped, pidió atención médica y rápidamente desde el banquillo, con el doctor Ricard Pruna al frente, se decidió que no podía continuar. En ese momento, con el contexto de la temporada y las lesiones recientes, más de uno se temió lo peor.

Cancelo se quejaba de la zona del cuádriceps, cerca de la rodilla derecha y, durante unos instantes, incluso se le vio cojear. Sin embargo, ya al salir del campo, la imagen fue un poco más tranquilizadora al verle marcharse caminando con bastante normalidad, hablando con el cuerpo técnico y sin aparentes gestos de un dolor excesivo.

Las buenas sensaciones se fueron confirmando con el paso de las horas. Las primeras exploraciones descartaron cualquier lesión muscular importante y este jueves llegó la mejor noticia posible: Cancelo no tiene lesión, solo sufrió un fuerte golpe en esa zona. De hecho, el portugués se ha entrenado con total normalidad junto al resto del grupo en la sesión de recuperación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Es decir, está en plenas condiciones para jugar el próximo partido contra el Getafe en el Coliseum.

Esto abre un escenario bastante más optimista para un Barça que solo necesita un último sprint para proclamarse campeón de Liga de forma virtual, un último tirón que tendrá que hacer sin Lamine Yamal ni Raphinha, aunque el brasileño se espera que pueda regresar para los últimos partidos.

Hansi Flick tirará con Balde en Getafe

Habrá que esperar a ver la decisión de Hansi Flick. Con el susto todavía en el cuerpo y teniendo en cuenta la carga de minutos, no sería extraño que el técnico optara por gestionar su participación y apostase por Alejandro Balde para el partido contra el equipo de Bordalás.

Cancelo está siendo uno de los jugadores más activos del equipo en este tramo decisivo del curso, especialmente en esa banda izquierda que ha hecho prácticamente suya desde que Balde se lesionó. Su perfil encaja perfectamente en lo que busca Flick en este carril, donde exige profundidad, experiencia y capacidad para generar superioridades desde el lateral. Por eso, pese a haber llegado como una solución puntual en invierno, se ha ganado un sitio importante en el once.