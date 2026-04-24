Hansi Flick da detalles inéditos sobre la lesión de Lamine Yamal: "Igual fue a peor"

El técnico alemán del Barcelona compareció este viernes en rueda de prensa y varias de las cuestiones versaron sobre la estrella culé. También quiso quitarle presión al colectivo arbitral tras la última polémica ante el Celta de Vigo

El Barcelona lleva desde que el pasado miércoles Lamine Yamal fue sustituido tras transformar el penalti ante el Celta de Vigo, hablando de la joven estrella del conjunto culé y de la Selección española. Según publicó el Barcelona en el parte médico de Lamine Yamal, este se perderá lo que resta de temporada con el cuadro culé y se espera que esté en el Mundial con España.

Este viernes, Hansi Flick tuvo que responder a varias cuestiones en relación a Lamine Yamal y su lesión. El técnico alemán confesó que tras la falta que provocó el penalti ante el Celta de Vigo, Lamine Yamal sintió molestias.

Hansi Flick apunta a que Lamine Yamal ya estaba lesionado antes de tirar el penalti

Hansi Flick sorprendió al explicar que cuando Lamine Yamal terminó cayendo dentro del área para provocar el penalti en el 38 a favor del Barcelona, ya sintió algo: "Él notó algo después de la falta, pero no parecía grave, y decidió asumir la responsabilidad. Igual fue a peor, pero hay que tener la sensación".

Hansi Flick trató de justificar las ganas de Lamine Yamal ya que este no había tenido nunca una lesión de tipo muscular: "Nunca había tenido una lesión muscular y forma parte de la curva de aprendizaje. Es una experiencia más para él, es lo que tiene que aprender, las señales que te transmite el cuerpo. A principio de temporada también se perdió algún partido y no nos fue mal".

Prosiguiendo sobre Lamine Yamal y su lesión, Hansi Flick insistió en la fortaleza mental del jugador del Barcelona y 'garantizó' que estará en el Mundial: "La situación no es fácil para nosotros ni para él. Él también tendrá que gestionarla y aprender. Ha sido su primera lesión muscular y está muy centrado. Tiene motivación. Llegará para el Mundial y volverá más fuerte".

Roony tiene la confianza de Flick para suplir a Lamine Yamal

Flick elogió la capacidad de Lamine Yamal para actuar en su día a día soportando una alta dosis de presión: "Para mí, a su edad, a los 18, está haciendo muy bien las cosas. Ha estado sometido a mucha presión, es la tercera o cuarta pregunta sobre Lamine. Todo lo que le pasa a Lamine afecta a todo el mundo, se genera mucho ruido. Ha estado en estas últimas semanas a un nivel fantástico y es un jugador medido, listo, inteligente, sabe lo que quiere... y esta lesión le afecta pero es normal su reacción. Ahora hay que centrarse en el proceso de recuperación y es lo que quiere hacer. Le deseo que dispute un fantástico Mundial".

Además, el técnico del Barcelona volvió a elogiar a Roony tal y como hizo en la previa ante el Celta de Vigo: "Claro que está listo. Siempre está listo, también cuando Lamine podía jugar. Como dije en la última comparecencia, es un profesional y entrena muy bien. Veremos mañana si parte de inicio o sale del banquillo".

Las bajas de Bernal y Raphinha

Hansi Flick no quiso meter un extra de presión sobre Bernal y Raphinha y comentó que aún no habían entrenado junto al resto del grupo: "Cuando estén listos y entrenar con el equipo, estarán. Pero, de momento, no han entrado en el entrenamiento de grupo y ninguno está disponible para mañana. Yo creo que la semana que viene, aunque hay que ir día a día, tendremos mejores noticias".

El que sí está entrenando y demostrando un gran nivel sobre el terreno de juego es Gavi, de quien Flick afirmó estar impresionado: "No tiene que ver con la edad, es personalidad. Si me preguntar por Gavi, es distinto a antes de la lesión. Es un jugador más centrado, más comedido. Estoy impresionado con su nivel tras la lesión. Lo da todo. Siempre está bien conectado con el equipo".