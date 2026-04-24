Bordalás lamenta la lesión de Lamine Yamal: "Tuve que dejar el fútbol muy jovencito por graves lesiones y por eso me apena cuando se lesiona un jugador"

El delantero del Barcelona se perderá lo que resta de temporada, empezando por el siguiente partido ante el Getafe. El técnico azulón no celebra la baja de Lamine Yamal, al que le desea una pronta recuperación de cara al Mundial

El Barcelona viajará hasta Madrid en la jornada 32 de LaLiga para medirse al Getafe de José Bordalás, que ha lamentado la lesión de Lamine Yamal, que se perderá todo lo que resta de temporada. El joven futbolista español y estrella del equipo catalán llegará justo para el Mundial tras una lesión muscular que frena su progresión.

Bordalás reconoció que no le gusta que el internacional español no esté presente en el terreno de juego. "Siempre que un jugador se lesiona me apena. Sea de mi equipo o de cualquier equipo. Yo jugué el fútbol y sé lo que suponen las lesiones. Desafortunadamente, tuve que dejar el fútbol muy jovencito, con 17 años, por graves lesiones. Por tanto, cuando se lesiona un jugador y sobre todo, Lamine, siento una gran tristeza. Por él sobre todo, porque el jugador lo pasa realmente mal", explicó. "No sentí alivio. Siempre quiero que estén los mejores, sin duda. Aparte de entrenador, soy aficionado y quiero ver a los mejores jugadores en el campo siempre. Eso nos ha pasado a todos. Siempre hay bajas. El Barcelona tiene una grandísima plantilla, una de los mejores de Europa, es líder con una buena diferencia sobre el segundo por mérito propios. Tenemos que hacer un partido muy serio y estar a un gran nivel si queremos conseguir un buen resultado", agregó.

El Getafe quiere entrar en Europa

Además de hablar del Barcelona, Bordalás puso especial interés en la actualidad del Getafe tras ganar a la Real Sociedad y alcanzar los 44 puntos, reforzando su candidatura a ocupar una plaza europea. "Soy un entrenador con mentalidad ganadora y se lo intento inculcar a mis jugadores en la competición y en el día a día. Afortunadamente hemos sumado un número de puntos importante y nos hemos ganado ese privilegio. Pero es verdad que en enero estábamos mal en cuanto a puntos y a clasificación. Ahora a intentar disfrutar del tramo final del campeonato".

También incidió en que sus jugadores tienen que vivir el día a día y trabajar con una mentalidad fuerte. Para Bordalás, "no vale soñar" si no existe una actitud que intenta inculcar a sus jugadores todos los días. "La salud mental de la plantilla es muy buena. Soy un entrenador que siempre intento trabajarla mucho, que el jugador crea en el trabajo del día a día y por eso tenemos los puntos que tenemos. El equipo, a pesar de las dificultades, ha creído en el día a día, en el trabajo, en que no somos inferiores a nadie y afortunadamente hemos sumado esos puntos", apuntó.