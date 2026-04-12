El gol del Gudelj al Atlético reduce a la mitad las probabilidades de descenso del Sevilla FC

El equipo nervionense cayó a los puestos de descenso el sábado tras la victoria del Elche CF, justo antes de empezar el duelo contra el Atlético de Madrid, y ha amanecido este domingo en la decimoquinta posición con tres puntos de ventaja a la espera de ver lo que hace el RCD Mallorca en su partido de la jornada 31 de LaLiga ante el Rayo Vallecano

Luis García Plaza se estrenaba este pasado sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, una semana después de debutar como entrenador del Sevilla FC con una desastrosa derrota en Oviedo, y lo hacía ante el Atlético de Madrid, el equipo en el que se formó como canterano en su etapa como futbolista y ante el que mantiene una curiosa estadística: nunca ha perdido como local ante los colchoneros -cinco victorias y un empate en seis partidos-, a los que ha vencido ya con cinco equipos distintos.

Ya lo había hecho cuatro veces como técnico del Levante UD, del Getafe CF, del RCD Mallorca y del Deportivo Alavés. Ahora, también con el Sevilla FC, en una victoria esencial en la apretada lucha por la salvación y en un momento de máxima presión. El empate de los babazorros ante la Real Sociedad y el triunfo del Elche CF ante el Valencia CF habían hecho aumentar exponencialmente las opciones de descenso nervionense; pero el gol de Nemanja Gudelj que puso el definitivo 2-1 ha hecho que se reduzca a la mitad las probabilidades estadísticas de bajar a Segunda división.

Con su triunfo, el Sevilla FC sale de descenso y reduce sus opciones de bajar de un 50,28% a 'sólo' un 24,61%

Así lo ilustra la completa base de datos del estadístico y matemático Fran Martínez, quien en su cuenta de @LaLigaEnDirecto fue actualizando el tanto por ciento de opciones de perder la categoría que tenía cada equipo implicado en función de todos los resultados que se iban dando en esta jornada 31 en LaLiga EA Sports.

Así, los pupilos de Luis García Plaza arrancaron la sesión sabatina con el 39,22% de papeletas para descender después del 3-3 registrado en el Reale Arena de San Sebastián; índice que se disparó hasta un 50,28% tras el pitido final en el Martínez Valero con un 1-0 que sacaba al Elche CF y metía en su lugar al Sevilla FC en el trío que cerraba la clasificación a las 21:00 horas del sábado.

Cuando el Sevilla FC saltó al césped para enfrentarse al Atlético, ocupaba la decimoctava posición, acompañando a Levante UD y Real Oviedo en la zona caliente y a un punto del Elche CF. Akor Adams, en un protestado penalti, puso el 1-0 en el 5' y el canterano Javi Boñar empató para los visitantes en el 35', poniendo un 1-1 desnivelado en la reanudación por un remate a la red de Nemanja Gudelj para hacer el 2-1 que a la postre sería definitivo, sacar a su equipo del descenso y reducir hasta un 24,61% las opciones de batacazo.

Así está la lucha por el descenso en LaLiga EA Sports a falta de siete jornadas

Con estos tres puntos, el Sevilla FC puso fin a una racha de cinco jornadas sin vencer -desde el 0-1 en Getafe del 22 de febrero- y ascendió al decimoquinto puesto con tres puntos de ventaja sobre el RCD Mallorca, que fue quien cayó al agujero, a la espera de ver lo que hacen los baleares este domingo en Son Moix ante el Rayo Vallecano (16:15 horas).

Cuando acabe este encuentro habrá que recalcular; pero en Nervión han amanecido con un 24,61 por ciento de opciones de descender, que menos de la mitad de lo que tenía antes de que Gudelj rompiese el 1-1. Oviedo (98,67%) y Levante (91,36%) están casi sentenciados; el Elche recorre el camino inverso al del Sevilla FC, ya que en sólo dos horas pasó de un 35,2% a un 45,65%.

El Sevilla FC sigue a los franjiverdes con ese reseñado 24,6% y le sigue de cerca el Alavés, con un 21,7%. Curiosamente, aunque el Mallorca es el equipo que ha amanecido en descenso junto a carbayones y granotas, 'sólo' es el quinto con más probabilidad de perder la categoría, un 11,1% que incluso podría verse reducido en caso de vencer ante el Rayo Vallecano. Con todo tan apretadísimo, puede ser vital un gol como el anotado por Gudelj, eufórico tras la victoria. Esto va a ser largo y, como auguraba Almeyda, "habrá que sufrir y pelear hasta el último día".