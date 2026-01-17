Se abre la puerta de salida para Casemiro: una cláusula oculta dificulta su continuidad

El futuro de Casemiro en el Manchester United pende de una cláusula contractual que, a falta de partidos, parece cada vez más difícil de activarse

El futuro de Casemiro en el Manchester United continúa siendo una incógnita, y todo apunta a que su continuidad más allá del presente curso es complicada. Aunque existe una cláusula poco conocida en su contrato que permitiría una renovación automática, las circunstancias deportivas del club hacen que su activación sea, hoy por hoy, muy poco probable.

La cláusula secreta que condiciona su futuro

De acuerdo con informaciones procedentes de Inglaterra, el contrato del mediocampista brasileño incluye una condición muy específica: si el jugador es titular en 35 partidos oficiales durante la temporada, su vínculo con el club se ampliaría automáticamente por un año adicional. Esto significaría que Casemiro permanecería en Old Trafford hasta 2027, manteniendo además su salario original.

Sin embargo, el panorama no es sencillo. Hasta el momento, el internacional brasileño ha sido titular en 18 encuentros, y al United solo le restan 17 partidos, todos correspondientes a la Premier League, tras quedar eliminado prematuramente de las competiciones de copa y no disputar torneos europeos.

Un contrato millonario bajo revisión

Casemiro firmó en 2023 un contrato por tres temporadas, con un salario cercano a las 350.000 libras semanales, incluyendo la opción de una campaña extra. No obstante, al no clasificar a la Champions League, su sueldo se habría reducido a una cifra inferior a las 300.000 libras, según diversos reportes.

Este elevado coste salarial es uno de los principales motivos por los que la directiva del Manchester United no estaría interesada en activar voluntariamente la extensión del contrato, salvo que se vea obligada por la cláusula automática.

Un reto casi imposible en lo deportivo

La eliminación temprana del United en la FA Cup y la Carabao Cup ha dejado a Casemiro sin margen de error. Para alcanzar las 35 titularidades necesarias, debería iniciar todos los partidos restantes de liga, algo complicado considerando su edad, las suspensiones que ya ha sufrido y la necesidad de rotaciones.

A sus 33 años, el brasileño ha demostrado seguir siendo un futbolista fiable, pero el cuerpo técnico es consciente de que necesita descansos periódicos para rendir al máximo nivel.

El rol de Michael Carrick será decisivo

La llegada de Michael Carrick al banquillo abre un nuevo escenario. El técnico inglés deberá decidir si Casemiro será una pieza clave en su proyecto o si optará por una transición más progresiva en el mediocampo. Aunque el club aún puede extender su contrato de forma no automática, no existe ninguna señal clara de que vaya a hacerlo ni de que se negocie una rebaja salarial.

Todo indica que el futuro del exjugador del Real Madrid dependerá de su protagonismo en este tramo final de la temporada y de las decisiones estratégicas del club.

Un cierre de temporada exigente

Con el United ubicado actualmente en la séptima posición, el calendario no da tregua. Tras el derbi de Manchester, el equipo deberá enfrentarse a rivales de alto nivel como Arsenal, Tottenham y Fulham, encuentros que marcarán tanto el destino europeo del club como el futuro inmediato de Casemiro.

Por ahora, la renovación automática parece más un escenario teórico que una realidad cercana. El tiempo y las decisiones técnicas dictarán sentencia.