La Conference League ya tiene los emparejamientos de la ronda previa a octavos de final con el Rayo Vallecano pendiente

La tercera competición continental vivirá ocho duelos para dirimir quiénes acompañaran a los equipos que se metieron en octavos de forma directa tras la fase liga. Los partidos se jugarán en febrero (19 y 26). Destacan conjuntos como la Fiorentina, el Crystal Palace o el Az Alkmaar. El Rayo Vallecano está exento de disputar esta ronda

La Conference League, tercera competición a nivel continental en Europa después de la Champions League y la Europa League, ha vivido este viernes el sorteo de la fase previa a los octavos de final en la que participaban un total de 16 equipos.

Estos conjuntos quedaron en la fase liga entre las posiciones 9 y 24. Tras no conseguir el billete de octavos de manera directa, tendrán que ganárselo en los encuentros de esta ronda previa que se disputarán los próximo 19 y 26 de febrero en una eliminatoria a doble partido.

En esta Conference League hay equipos importantes a nivel europeo y en sus ligas nacionales como son el AEK de Grecia, el Sparta de Praga, el Shakhtar o el Mainz. Todos estos, además del Rayo Vallecano, consiguieron su pase directo a octavos de final. No ocurrió igual con Crystal Palace, AZ Alkmaar o Fiorentina, algunos de los equipos más importantes que tendrán que jugar la ronda previa a los octavos de final de la Conference League.

Los emparejamientos de la ronda previa de octavos de final de la Conference League

En un sorteo que se ha celebrado este mediodía en la ciudad suiza de Nyon, sede de la Casa del Fútbol Europeo, los emparejamientos que han dado como resultado ocho enfrentamientos con el billete del pase a octavos de final de la Conference League, son los siguientes.

KuPS Kuopio (FIN)-Lech Poznań (POL).

Zrinjski (ΒΙΗ)-Crystal Palace (ING).

Sigma Olomouc (CZE)-Lausana (SUI).

Shkëndija (MKD)-Samsunspor (TUR).

Noah (ARM)-AZ Alkmaar (NED).

Jagiellonia (POL)-Fiorentina (ITA).

Drita (KOS)-Celje (SLO).

Omonoia (CYP)-Rijeka (CRO).

Los cabezas de serie del sorteo de Conference League

En el caso de Fiorentina, Rijeka, Crystal Palace, AZ Alkmaar, Celje, Lausana, Samsunspor y Lech Poznan jugarán el segundo duelo en casa por su condición de cabezas de serie por su mejor posición en la fase liga. Los vencedores de estas ocho eliminatorias pasarán a octavos, donde ya les espera el Rayo Vallecano.

Pero los de Íñigo Pérez solo tienen cuatro posibles rivales en octavos: Lech Poznan, Samsunspor, KuPS Kuopio y Shkendija, que fueron undécimo, duodécimo, vigésimo primero y vigésimo segundo, respectivamente, en la fase liga. El sorteo definitivo de octavos de final y del resto de la competición en la Europa League se celebrará el próximo 27 de mayo.

Las fechas de la Conference League rumbo a la final en Leipzig

Los octavos de final de la Liga Conferencia se disputarán los días 12 y 19 de marzo, los cuartos de final están fijados para el 9 y 16 de abril, las semifinales para el 30 de abril y el 7 de mayo y la final se jugará en la ciudad alemana de Leipzig el próximo 27 de mayo.