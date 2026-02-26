Así queda la Conference League tras la dulce derrota de la Fiorentina y la victoria del Crystal Palace en los playoff de la competición europea

El Rayo Vallecano se enfrentará en los octavos de final de la Liga Conferencia con el Lech Poznan polaco o con el Samsunsport turco

Finalizaron los dieciseisavos de final en la Conference League y el Rayo Vallecano ya sabe que se enfrentará en los octavos de final con el Lech Poznan polaco o con el Samsunsport turco, dos equipos que cumplieron con los pronósticos y eliminaron al KuPS Kuopio finlandés y al Shkendija macedonio, respectivamente, tras repetir la victoria que ya lograron en los partidos de ida.

El conjunto polaco, que ya se enfrentó el pasado mes de noviembre con el Rayo, en un choque no exento de polémica por el video que hizo público sobre el estado de los vestuarios del campo del Rayo, podría volver a visitar el estadio de Vallecas si así lo depara el sorteo que se celebrará este viernes en la localidad suiza de Nyon.

Una cita en la que el Lech Poznan se aseguró su presencia tras volver a vencer al KuPS finés, al que ya derrotó en la ida por 0-2, gracias a un solitario gol del español Pablo Rodríguez, excanterano del Real Madrid, a los sesenta y cinco minutos de juego.

Tampoco falló el Samsunsport turco que, tras imponerse en la ida por 0-1, volvió a doblegar este jueves por un contundente 4-0 al Shkendija macedonio, que se descompuso por completo en la segunda mitad. Una circunstancia que no desaprovechó el equipo otomano, que contaba hasta ahora como mejor resultado en las competiciones europeas las semifinales de la Copa Intertoto que alcanzó en el año 1998, para lograr sus cuatro tantos.

Dos de los cuáles llevaron la firma del delantero chadiano Marius Mouandilmadji que se consolidó como el máximo goleador de la presente edición de la Liga Conferencia con un total de siete dianas.

En total, lleva cuatro más de la que suma el jovencísimo centrocampista del Jagiellonia polaco Bartosz Mazurek, al que de nada le sirvió el triplete que anotó este jueves en el Artemio Franchi, tras ver como la Fiorentina, que estuvo durante muchos minutos contra las cuerdas, reaccionaba en la prórroga (2-4) y lograba el billete para los octavos.

Una ronda en la que parecía segura la presencia del conjunto italiano, finalista en dos de las cuatro ediciones disputadas de la Liga Conferencia, tras el claro 0-3 con el que los Paolo Vanoli cerraron el encuentro de ida. Pero en poco o en nada se pareció este jueves el conjunto 'viola' al que se impuso la pasada semana en Bialystok, lo que no desaprovechó el Jagiellonia, en el que jugaron de inicio los españoles Alejandro Pozo y Jesús Imaz, para forzar la prórroga con un triplete de Mazurek.

Un tiempo extra en el que el Fiorentina logró reaccionar y acabó con el sueño del Jagiellonia con los goles de Nicolo Fagioli y el polaco Taras Romanczuk, que introdujo en su propia portería un remate de Moise Kean.

Goles que no impidieron sufrir hasta el final al equipo italiano que se vio de nuevo amenazado por el Jagiellonia que soñó con forzar la tanda de penaltis con el postrero tanto (2-4) de Jesús Imaz que sorprendió con un tiro lejano a su compatriota David De Gea que pudo hacer algo más por evitar el tanto.

El Rijeka regala la mejor medicina al convaleciente Víctor

Menos sufrida fue la clasificación del Rijeka croata que, pese a empezar perdiendo, se impuso este jueves por 3-1 al Omonia chipriota, al que ya derrotó en la ida con un solitario tanto (0-1) del delantero inglés Daniel Adu Adjei.

Una clasificación que no pudo festejar desde el banquillo el técnico español Víctor Sánchez del Amo, que tuvo que pasar la noche del martes hospitalizado "por precaución" y que fue sustituido por su ayudante, el también español Ramiro Muñoz. Circunstancia que no impido al Rijeka dar la vuelta al tanto inicial del sueco Maumer Tankovic para el Omonia con los goles en la segunda mitad de Toni Fruk, autor de un doblete, y el inglés Daniel Adu Adjei, que estableció el definitivo 3-1 a los setenta y nueve minutos

El Crystal Palace cumple pero sigue sin convencer

Por su parte, el Crystal Palace inglés cumplió, aunque sigue sin responder al cartel de favorito con el que arrancó la competición, y selló el billete para los octavos tras vencer por 2-0 al Zrinjski bosnio, con el que no pudo pasar del empate (1-1) en el choque de ida.

Una sorpresa que el conjunto balcánico no pudo repetir en Selhurst Park los londinenses hicieron valer su condición de local con los goles del francés Maxence Lacroix, que abrió el tanteador a los treinta y seis minutos al cabecear a las redes una falta lateral botada por Adam Wharton, y el mafileño Evann Guessand que estableció el definitivo 2-0 en el tiempo de prolongación.

Mucho más contundente se mostró el AZ Alkmaar neerlandés que se resarció de la sorprendente derrota (1-0) encajada ante el Noah en el encuentro de ida, tras vencer con claridad este jueves por 4-0 al conjunto armenio, en un choque en el que destacó la actuación del centrocampista Sven Mijnans, autor de un doblete.

Completaron la nómina de equipos clasificados para los octavos de final el Celje esloveno que volvió a vencer por 3-2, el mismo resultado que ya logró en la ida, al Drita kosovar, y el Sigma Olomouc checo, que tras empatar en ida (1-1) en casa, se impuso este jueves por 1-2 en su visita al campo del Lausana suizo con los goles de Jachym Sip y Antonin Rusek en la primera mitad.