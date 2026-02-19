Así queda la Conference League tras la victoria de la Fiorentina y la derrota del AZ Alkmaar en los playoff de la competición europea

Así quedaron los marcadores de la ida en los playoffs de la Conference League, con empates abiertos y varias sorpresas destacadas

La fase de playoffs de la Conference League dejó una primera jornada cargada de emociones, empates ajustados y alguna sorpresa inesperada en distintos puntos de Europa.

Empate abierto entre Zrinjski y Crystal Palace

El Crystal Palace F.C. logró rescatar un valioso empate 1-1 en su visita al HŠK Zrinjski Mostar, en un duelo correspondiente a la ida de la eliminatoria previa de la UEFA Europa Conference League. El conjunto inglés deberá definir la serie el próximo 26 de febrero en Londres, donde buscará hacer valer su condición de local.

El equipo dirigido por Oliver Glasner afrontó un encuentro muy exigente en el plano físico, con pocas ocasiones claras y mucha disputa en la mitad del campo. Cuando el primer tiempo parecía cerrarse sin goles, apareció Ismaïla Sarr para adelantar a los visitantes en el minuto 44, culminando con precisión una de las escasas oportunidades generadas por el Palace.

Reacción bosnia y serie sin dueño

En la segunda parte, el desgaste comenzó a notarse en el rendimiento del conjunto londinense. El Zrinjski adelantó líneas y encontró el premio a los 55 minutos, cuando Karlo Abramovic igualó el marcador tras una acción bien elaborada.

El 1-1 dejó la eliminatoria completamente abierta. Ahora, la presión se traslada a Inglaterra, donde el Palace intentará imponer su jerarquía para avanzar a la siguiente ronda ante su afición.

Sorpresa en Armenia: tropiezo del AZ

Más allá del empate en Bosnia, la jornada también dejó un resultado inesperado: el AZ Alkmaar cayó 1-0 frente al FC Noah. El conjunto neerlandés, que partía como favorito, no consiguió imponer su mayor calidad y deberá remontar en la vuelta si quiere seguir con vida en la competición.

En otros cruces, el Lech Poznań superó con autoridad 2-0 al KuPS Kuopio, mientras que el Sigma Olomouc firmó un empate 1-1 ante el FC Lausanne-Sport, dejando todo pendiente para la vuelta.

La Fiorentina golpea con contundencia en Polonia

En otro de los encuentros destacados, la ACF Fiorentina dio un paso firme hacia los octavos de final al imponerse 0-3 como visitante al Jagiellonia Białystok.

El conjunto italiano dominó el primer tiempo, aunque le faltó precisión en los metros finales. La apertura llegó en el arranque del complemento, cuando Luca Ranieri conectó de cabeza un centro desde la izquierda y abrió el marcador.

Posteriormente, Rolando Mandragora amplió la ventaja con un magistral lanzamiento de falta directa que se coló en el ángulo. Finalmente, Roberto Piccoli selló el triunfo desde el punto penal, confirmando una actuación sólida del equipo toscano.

Con este resultado, la Fiorentina afrontará el partido de vuelta en Italia con una ventaja considerable y grandes posibilidades de avanzar. La primera tanda de la Conference League deja así múltiples frentes abiertos y promete una semana decisiva en el fútbol europeo.

Los resultados de los partidos de Playoff de la Conference League