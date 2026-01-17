Osasuna - Oviedo, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo este partido de la jornada 20 de Primera división en donde CA Osasuna busca la victoria para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división, mientras que el Real Oviedo desea el triunfo para dejar de ser el colista de la clasificación

CA Osasuna llega a este partido de LaLiga contra el Real Oviedo algo tocado anímicamente después de una semana para olvidar. Primero porque perdió contra el Girona FC en la anterior jornada liguera y luego porque cayó eliminado en la Copa del Rey contra la Real Sociedad cuando tuvo la clasificación para cuartos de final del torneo copero en la mano. El equipo que entrena Alessio Lisci necesita ganar porque solo suma 19 puntos y una derrota lo dejaría al borde de los puestos de descenso a Segunda división. A pesar de esas dificultades clasificatorias, que lleva arrastrando casi toda la temporada, Alessio Lisci se sigue manteniendo en el cargo de entrenador de CA Osasuna.

En cuanto a las bajas, CA Osasuna solo no puede contar con Jon Moncayola, uno de sus mejores centrocampista, que tiene que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Tampoco está disponible el lesionado de larga duración Iker Benito. El resto de jugadores pueden jugar este partido contra el Real Oviedo.

El Real Oviedo, por su parte, llega a este partido liguero contra CA Osasuna más motivado que nunca debido a que en los últimos partidos está dejando buenas sensaciones. Guillermo Almada, el nuevo entrenador del Real Oviedo, ha dado con la tecla y está haciendo competir a un equipo que suma dos empates consecutivos, contra Deportivo Alavés y Real Betis, en donde ha mostrado un buen nivel. Ahora busca lograr la victoria que, de momento, se le resiste.

El Real Oviedo es colista en la clasificación de Primera división con 13 puntos, estando a 5 puntos de la permanencia en la élite del fútbol español. Es por ello que el conjunto asturiano necesita ganar ya.

El Real Oviedo, para este partido contra CA Osasuna, no puede contar con David Carmo, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas y con Eric Bailly y Ovie Ejaria que están lesionados.

El árbitro que pita este partido entre CA Osasuna y Real Oviedo es Alejandro Quintero González del colegio andaluz.