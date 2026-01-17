Alessio Lisci, muy claro sobre la polémica arbitral del Osasuna - Oviedo: "No es penalti"
Alessio Lisci, entrenador de CA Osasuna, se ha mostrado muy contento por la victoria de su equipo frente al Real Oviedo por 3-2. El técnico del equipo navarro se ha congratulado por la actuación arbitral que no ha señalado un penalti a favor del conjunto asturiano por manos de Boyomo en la segunda parte.
Alessio Lisci, entrenador de CA Osasuna, ha felicitado al Real Oviedo a pesar de la derrota cosechada en el partido. "Creo que han hecho un gran partido, que era difícil. Aprovecho para darle la enhorabuena al Oviedo, porque creo que ha hecho un partido increíble. Están mucho mejor ahora y van a molestar hasta el final, sin ninguna duda. Y nada, lo hemos llevado. Podía a haber ganado cualquiera de los dos y, bueno, un día, por fin, tenemos un poco de suerte nosotros, lo ganamos nosotros", ha dicho en DAZN.
Por otro lado, el técnico de CA Osasuna ha aplaudido al árbitro Alejandro Quintero González por no pitar penalti por manos de Boyomo tras chequearlo en el VAR. "Sí, está claro. Me alegro que el VAR haya tenido valentía, porque creo que es primera intervención del VAR a favor nuestro. Y, pues, evidentemente, que no es penalti, no es penalti, pero no todos entran. Así que, bien, hoy ha girado todo como queríamos".
No se ha olvidado de elogiar a su dos delanteros: Ante Budimir y Raúl García de Haro. "Sí, bueno, al final Budimir está teniendo muchos goles esperados y van a entrar, es muy bueno. Y hoy, pues, lo ha demostrado, ha metido uno que le han anulado también. Budimir es increíble, es un lujo. Como Raúl García de Haro, tenemos dos delanteros que son increíbles. Soy muy afortunado".
Alessio Lisci también ha felicitado a Víctor Muñoz, el autor del gol de la victoria de CA Osasuna. "Víctor Muñoz, es así. No sabe hacer nada que no sea al cien por cien. Vive al cien por cien y, bueno, le ha caído a él porque se lo ha creído, porque se le ha vuelto a levantar, ha ido y, nada, ha hecho un gran partido".
Alessio Lisci no descarta sorpresas en forma de fichajes de Osasuna en este mercado de invierno
Alessio Lisci, entrenador de CA Osasuna, también ha sido cuestionado por el mercado de fichajes de invierno. El técnico ha dejado abierta la posibilidad de que lleguen más incorporaciones en este mes de enero. "Estoy enamorado de la plantilla y el mercado está abierto. Pues como pasó con Javi Galán igual no era necesario esa posición porque teníamos a dos laterales muy buenos, pero cuando se ponen a tiro jugadores de un nivel muy alto hay que hacerlo. Así que, nada, veremos qué nos depara el mercado".