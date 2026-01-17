Osasuna 3-2 Oviedo: Víctor Muñoz da aire a Osasuna y a Alessio Lisci y hunde al Oviedo

El equipo navarro neutralizó por dos veces la ventaja que adquirió el conjunto asturiano para, en el descuento de la segunda parte, aprovechar la oportunidad para ganar el partido gracias a un Víctor Muñoz que fusiló a un Aarón Escandell que no pudo hacer nada

CA Osasuna se llevó la victoria sobre el Real Oviedo por 3-2 en un partido bonito y entretenido que se decidió finalmente en el descuento de la segunda parte gracias a un gol de Víctor Muñoz que le da aire al equipo que entrena Alessio Lisci y hunde al que dirige Guillermo Almada que tiene pie y medio en Segunda división a pesar de dejar buenas sensaciones. El Real Oviedo se puso por dos veces por delante en el marcador, gracias a los goles de Fede Viñas y Alberto Reina, pero emergió la figura de Ante Budimir para empatar las dos veces.

La primera parte del partido entre CA Osasuna y Real Oviedo comenzó bastante animada ya que los dos equipos contaron con ocasiones bastante claras para marcar. La mejor para el equipo asturiano estuvo en botas de Fede Viñas, que no pudo rematar un centro de la muerte de Ilyas Chaira. Por su parte, CA Osasuna dispuso de un tiro cruzado de Víctor Muñoz que repelió con el pie Aarón Escandell.

Posteriormente, el nivel de juego bajó considerablemente, teniendo el Real Oviedo una oportunidad con un disparo de Ilyas Chaira que Sergio Herrera desvió con el pie. Por su parte, CA Osasuna respondió con un disparo de Aimar Oroz, desde dentro del área tras botarse un córner, que se fue por encima del larguero.

El acierto llegó en los últimos cinco minutos en donde el partido se volvió loco. En el minuto 40, el Real Oviedo se adelantó gracias a un cabezazo picado de Fede Viñas. Al minuto, el Real Oviedo reclamó un penalti sobre Ilyas Chaira que acabó en nada y a CA Osasuna le anularon un gol a Budimir por rematar por el antebrazo. Fue el preludio del empate ya que en el minuto 45, Javi Galán centró y Budimir, de cabezazo picado también, hizo el 1-1 con el que se llegó al descanso.

Víctor Muñoz le da la victoria a CA Osasuna con un gol en el descuento de la segunda parte

Comenzó animada la segunda parte ya que en los primeros diez minutos el Real Oviedo pudo marcar. Primero con un centro de Hassan que se envenenó y que obligó a Sergio Herrera a desviar el balón a córner. Luego con un disparo de Fede Viñas que repelió el portero de CA Osasuna de nuevo y, por último, con un disparo de Alberto Reina que se fue fuera por poco. El equipo local sólo inquietó con un cabezazo de Lucas Torró, a la salida de un córner, que se fue fuera.

Respondió CA Osasuna a los pocos minutos con un cabezazo de Budimir que se estrelló en el larguero, pero a continuación llegó el golpe del Real Oviedo que en el minuto 67, a la salida de un córner, aprovechó un balón que se quedó muerto dentro del área que fue recogido por Alberto Reina para hacer el 1-2.

No le duró demasiado la alegría al Real Oviedo ya que en el minuto 75, en una falta lateral llegó el empate de CA Osasuna. Centro de Rubén García, Boyomo cabeceó en el segundo palo y Budimir, libre de marca en el borde del área pequeña, hizo el 2-2. Tuvo la segunda parte otro capítulo interesante después de que Alejandro Quintero González, árbitro del encuentro, decretara que no hubo penalti por manos de Boyomo tras un centro de Fede Viñas tras chequearlo en el VAR.

No se conformaron ninguno de los dos equipos con el empate ya que ambos tuvieron ocasiones para marcar el tanto del triunfo, pero el equipo que se llevó la victoria fue CA Osasuna. En el minuto 92, Iker Muñoz disparó desde la frontal, el balón fue bloqueado por un defensa, se quedó muerto en el área que fue aprovechado por Víctor Muñoz que fusiló para hacer el 3-2 para un CA Osasuna que aguantó la ventaja hasta el final a pesar de que jugó los últimos minutos con un futbolista menos por expulsión, tarjeta roja directa, de Catena.

Con esta victoria, CA Osasuna se aleja de los puestos de descenso a Segunda división ya que suma 22 puntos, Alessio Lisci, su entrenador, gana crédito y tiempo, mientras que el Real Oviedo se queda hundido en la clasificación de LaLiga ya que es colista con 13 puntos.

- Ficha Técnica del partido CA Osasuna 3-2 Real Oviedo correspondiente a la jornada 20 de LaLiga:

CA Osasuna: Sergio Herrera; Rosier (Kike Barja 73'), Catena, Herrando (Boyomo 73'), Javi Galán; Torró (Iker Muñoz 73'), Aimar Oroz (Osambela 92'), Rubén García, Moi Gómez (Raúl García de Haro 64'); Víctor Muñoz y Budimir.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Ahijado (Borbas 92'), Luengo, David Costas, Rahim; Sibo (Dendocker 70'), Colombatto (Nicolás Fonseca 70'); Hassan (Ilic 86'), Alberto Reina, Ilyas Chaira; y Fede Viñas.

Árbitro: Alejandro Quintero González (Andaluz). Amonestó al local Rubén García; y a los visitantes Sibo, Ilyas Chaira, David Costas, Nicolás Fonseca. Expulsó, con tarjeta roja directa, a Catena (92').

Goles: 0-1 (40') Fede Viñas; 1-1 (45') Budimir; 1-2 (67') Alberto Reina; 2-2 (75') Budimir; 3-2 (92') Víctor Muñoz.

Incidencias: Partido entre CA Osasuna y Real Oviedo correspondiente a la jornada 20 de LaLiga disputado en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere.