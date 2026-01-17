Guillermo Almada se queja del arbitraje por el penalti no pitado a Boyomo: "Sí ese, y el pisotón a Chaira en el primer tiempo, que fue muy claro"

El entrenador del Real Oviedo ha asegurado que la derrota de su equipo contra CA Osasuna ha sido injusta por lo que se ha visto en el terreno de juego y se ha quejado de las decisiones que ha tomado el árbitro ya que ha reclamado dos penaltis: la mano de Boyomo y un derribo a Chaira

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, se ha lamentado de la derrota que ha cosechado su equipo contra CA Osasuna por 3-2. El técnico no sólo ha hablado de eso ha que se ha quejado de la actuación arbitral, de Alejandro Quintero González, por no pitar dos penaltis a favor de su equipo, por derribo a Chaira y manos de Boyomo.

Guillermo Almada, en DAZN, ha analizado la derrota del Real Oviedo sobre CA Osasuna que la ha calificado de injusta. "Es una jugada que quedó muerta para que ellos definan. Una situación, me parece, injusta, sobre todo con lo que sucedió en el partido. Que hubieron situaciones claras a favor nuestro y que lamentablemente no... No se impartió de la justicia, que me parece que merecían la jugada y que eran definitorias. Entonces, te pasan todas esas cosas por la cabeza. Y bueno, la mala fortuna de quedar la pelota muy cerca del arco, muerta, para que definan".

El técnico del Real Oviedo se ha quejado de que el árbitro no ha pitado dos penaltis, por derribo a Chaira y manos de Boyomo. "Sí ese, y el pisotón a Chaira en el primer tiempo, que fue muy claro. Pero bueno, son cosas reiteradas que vienen sucediendo en los partidos. Situaciones claras a favor nuestro que no suceden, que no se pitan. Que son definitorias dentro del partido, más allá de algunos errores defensivos que cometíamos y que sabíamos que no iban a tratar de hacer daño. Entonces, genera un poco de impotencia todo ese tipo de situaciones".

Guillermo Almada anuncia que el Real Oviedo está buscando fichajes

Por otro lado, Guillermo Almada se ha mostrado contento por la imagen que ha dejado el Real Oviedo contra CA Osasuna. "Bueno, que sigan jugando con la misma valentía que lo están haciendo. Seguir dando la cara, hicieron un gran encuentro contra un gran rival. Indudablemente tenemos que seguir mejorando y que estas situaciones que nos pasan en los partidos no se normalicen. Porque no es la primera vez en el poco tiempo que llevo yo en el club que suceden ya va varias veces".

El entrenador del Real Oviedo ha anunciado también que el club busca hacer fichajes de futbolistas ofensivos en este mercado de invierno. "Estamos buscando en la zona ofensiva, que es donde tenemos menos variantes. Ahí es donde estamos buscando un fichaje".

Por último, le ha mandado un mensaje a la afición del Real Oviedo. "Bueno, vamos a dar la vida y los jugadores pueden revertir la situación. Creo que este es el camino que están empleando los jugadores, salir a buscar, a proponer. Seguir que los jugadores sigan representando a la afición y tratar, como te dije al inicio, de darle alegría a la gente"