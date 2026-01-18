El Oviedo estalla tras la actuación de Quintero González ante Osasuna y pide "respeto"

La entidad asturiana ha hecho un comunicado oficial en contra de las decisiones arbitrales que recibido en las últimas jornadas de LaLiga EA Sports, fruto tras una derrota ante el equipo de Alessio Lisci donde mostró su malestar Guillermo Almada por la actuación del colegiado

Guillermo Almada sigue sin conocer la victoria con el Real Oviedo. El técnico uruguayo lleva cuatro partidos al frente del banquillo donde ha firmado tres empates y una derrota. Más allá del problema futbolístico, la entidad ha hecho pública una queja en contra de las últimas decisiones arbitrales recibidas, poco después de que finalizara el encuentro en El Sadar con victoria para el conjunto de Alessio Lici. De esta manera, el club ha pedido "respeto" de cara a las próximas jornadas de LaLiga EA Sports, donde se seguirá jugando la permanencia en Primera División.

El Oviedo publica un comunicado oficial en contra de las últimas decisiones arbitrales

De esta manera, el Oviedo, que también se quejó con Guillermo Almada de protagonista, en la rueda de prensa posterior al encuentro contra Osasuna, ha publicado un comunicado en contra de las últimas decisiones arbitrales: "Ante las decisiones arbitrales acontecidas en las últimas jornadas de competición, el Real Oviedo desea expresar su profundo malestar y preocupación por una serie de condicionantes que están teniendo una incidencia directa en el desarrollo de los encuentros. Asimismo, resulta especialmente sorprendente la ausencia de un criterio uniforme en la aplicación de las decisiones en uno y otro campo, circunstancia que genera una evidente sensación de desigualdad".

El Oviedo sigue en su comunicado apuntando que "nuestra entidad reclama el respeto que merece y solicita, única y exclusivamente, la aplicación de un criterio justo, equitativo y coherente en la toma de decisiones, que no perjudique al Real Oviedo ni altere el normal desarrollo de la competición. Asimismo, queremos poner en valor la profesionalidad, el compromiso y la entrega mostrados por nuestros jugadores y cuerpo técnico, plenamente acordes con los valores de nuestro escudo, así como agradecer el apoyo constante e incondicional de nuestra ejemplar afición. Estamos convencidos de que esta actitud se mantendrá intacta en la lucha por alcanzar el objetivo de la permanencia en la categoría".

Guillermo Almada reclamó justicia tras el Osasuna - Oviedo

Por su parte, Guilermo Almada mostró así su indignación por el penalti no señalado a Boyomo tras el choque contra los de Alessio Lisci, que fue muy claro sobre la polémica árbitral: "Fue clara, y además hay un pistón claro a Ilyas, que se pitó a favor del Girona, queremos conocer los criterios porque son jugadas determinantes. Lamentablemente son determinantes para el resultado. No quise intervenir porque si te acercas al arbitro es tarjeta. Como fue tan clara, incluso la vio todo el estadio clara cuando la mostraron. La única cabeza en el estadio que pensó que no era penalti fue el árbitro".

Tras la derrota ante Osasuna, el Real Oviedo visitará el Camp Nou en la próxima jornada de LaLiga EA Sports, siendo uno de los encuentros más difíciles del campeonato. Por otro lado, los de Guillermo Almada cerrarán el mes de enero recibiendo al Girona en el Carlos Tartiere, encuentro fijado para el sábado 31 de enero a las 14:00. En este punto, la dirección deportiva debe tener la plantilla cerrada para afrontar la segunda parte de la temporada, con los refuerzos necesarios para poder lograr la permanencia en Primera División. De momento, la entidad asturiana se sitúa última clasificada en la tabla con 13 puntos, a seis del Alavés, justo fuera del descenso, que jugará en el día de hoy contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.