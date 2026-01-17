Alineaciones Mallorca - Athletic Club: Alineación probable de Mallorca y Athletic Club en la jornada 20 de LaLiga

Los mallorquines se enfrentan al Athletic Club con el objetivo de sumar los tres puntos, algo que ninguno de los dos consigue desde hace más de un mes

Este sábado a las 16:15 horas, el RCD Mallorca recibe al Athletic Club en el estadio de Son Moix, en un encuentro entre dos equipos que atraviesan un momento delicado y que necesitan la victoria para recuperar confianza.

El Mallorca llega al choque situado en la decimoséptima posición con 18 puntos, solo uno por encima de la zona de descenso. El conjunto bermellón no gana desde hace más de un mes, concretamente desde su victoria ante el Elche, y una nueva jornada sin sumar de tres podría volver a poner en entredicho la continuidad de Jagoba Arrasate. El bajo rendimiento en el juego ha ido de la mano de los resultados, ya que el equipo apenas ha logrado cinco puntos en los últimos cinco encuentros ligueros, una dinámica que ha encendido las alarmas en Son Moix.

El Athletic Club, por su parte, tampoco atraviesa su mejor momento. El equipo de Ernesto Valverde es octavo con 24 puntos, a cinco de los puestos europeos, una situación que contrasta con las expectativas iniciales de la temporada. Al igual que su rival, el conjunto bilbaíno lleva sin ganar desde la misma fecha, aunque en su caso la última victoria llegó frente al Celta de Vigo. La irregularidad ha sido una constante en el rendimiento rojiblanco, especialmente en partidos ante rivales de la zona baja.

Bajas del RCD Mallorca y Athletic Club

El Mallorca afronta el encuentro sin ninguna baja confirmada. Aunque tiene las dudas de Manu Morlanes, que sufre una lesión en el aductor y no regresará hasta finales de enero, e Iván Cuéllar, por molestias físicas.

En el Athletic Club, las ausencias son más numerosas. Maroan Sannadi será baja hasta febrero tras ser operado del menisco, mientras que Beñat Prados, con una rotura del ligamento cruzado anterior, no volverá hasta abril. Tampoco estará disponible Unai Egiluz, cuya reaparición se espera para el mes de marzo, misma situación que y Aymeric Laporte, con molestias en el bíceps femoral. Además, son duda para este encuentro Mikel Vesga, que arrastra una lumbalgia, Álex Berenguer, en proceso de recuperación de una artritis postraumática en el pie.

Arrasate se juega su futuro

El técnico bermellón afronta un partido clave para su continuidad. Una victoria permitiría al Mallorca tomar aire y alejarse de los puestos de descenso. Arrasate apostará por un once reconocible, con Leo Román en portería; Mateu Morey y Johan Mojica en los laterales; y Martin Valjent junto a Kumbulla en el eje de la zaga. En el centro del campo repetiría el tridente formado por Omar Mascarell, Samu Costa y Sergi Darder, mientras que en ataque Mateo Joseph y Jan Virgili ocuparían las bandas, con Vedat Muriqi como referencia.

Valverde busca volver a ganar

En el Athletic Club no se esperan rotaciones. Unai Simón estará bajo palos, con Gorosabel y Yuri Berchiche en los laterales y Vivian junto a Paredes como pareja de centrales, encargados de frenar la ofensiva bermellona. En el centro del campo, Ruiz de Galarreta y Mikel Jauregizar llevarán el peso del juego, con Oihan Sancet actuando por delante de ellos. En la parcela ofensiva, Iñaki Williams y Nico Williams partirán desde las bandas, mientras que Guruzeta será la referencia en punta.

Onces probables del partido RCD Mallorca - Athletic Club, correspondiente a la jornada 20 de LaLiga

RCD Mallorca: Leo Román; Mateu Morey, Martin Valjent, Raíllo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samu Costa, Sergi Darder; Mateo Joseph, Muriqi y Jan Virgili.

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Aitor Paredes, Daniel Vivian, Yuri Berchiche; Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Sancet; Iñaki Williams, Guruzeta y Nico Williams.