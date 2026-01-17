Juventus y Crystal Palace negocian por Mateta: el francés podría llegar ya

La Juventus acelera su fichaje de Jean-Philippe Mateta, que podría dejar el Crystal Palace este mismo mes para reforzar el ataque bianconero

La Juventus de Turín ha decidido pisar el acelerador en el mercado de fichajes y uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas horas es el del delantero francés Jean-Philippe Mateta, actualmente en las filas del Crystal Palace. El atacante, de potente físico y perfil dominante en el área, se ha convertido en una prioridad para el conjunto bianconero, que busca reforzar su ataque de manera inmediata.

Contactos intensos y voluntad compartida

Según fuentes cercanas a la operación, los dirigentes juventinos han mantenido conversaciones avanzadas tanto con el entorno del futbolista como con la directiva del club londinense. El interés no es nuevo, pero en los últimos días se ha producido un acercamiento decisivo, con Mateta mostrando una clara predisposición a cambiar de aires y vestir la camiseta de la Vecchia Signora.

El delantero francés, que tiene contrato hasta 2027, ve con buenos ojos una salida este mismo mercado invernal, especialmente por la oportunidad de competir en la Serie A y ganar protagonismo en un club histórico.

La clave está en el precio

El principal escollo de la negociación sigue siendo la valoración económica. Mientras que el Crystal Palace considera a Mateta una pieza clave y lo tasa en cifras cercanas a los 30–45 millones de euros, la Juventus intenta ajustar la operación a un monto más asumible, sin descartar fórmulas como un préstamo con obligación de compra.

En Turín son conscientes de que deberán tomar una decisión en breve. En la Continassa se espera una reunión clave para definir si el club rompe definitivamente con la espera y comienza a construir el escenario post-Vlahovic antes de lo previsto.

El visto bueno del cuerpo técnico

El entrenador Luciano Spalletti ha dado luz verde a la operación. El técnico italiano considera que Mateta puede aportar presencia física, capacidad de fijar centrales y una solución real a los problemas de eficacia que el equipo ha mostrado en varios partidos recientes.

La Juventus quiere evitar repetir encuentros con dominio estéril y falta de gol, un problema que se ha hecho evidente ante rivales de menor entidad. Por eso, el fichaje de un delantero con estas características se percibe como estratégico para sostener la ambición deportiva del club.

Crystal Palace ya piensa en el relevo

Ante la posibilidad real de perder a su atacante, el Crystal Palace ya trabaja en posibles sustitutos. Desde Inglaterra se apunta a Sidiki Cherif como uno de los nombres mejor posicionados para ocupar el vacío que dejaría Mateta si finalmente parte rumbo a Italia.

Esto refuerza la idea de que el club inglés asume la probabilidad de una salida, siempre y cuando se cumplan sus exigencias económicas.

Un objetivo también personal

A sus 28 años, Mateta no solo piensa en el presente del club, sino también en su futuro internacional. El delantero sabe que un salto a un equipo con mayor visibilidad y exigencia podría aumentar sus opciones de ser considerado por Didier Deschamps de cara al próximo Mundial, que sería el primero de su carrera.

La Juventus, por su parte, quiere adelantarse a la competencia inglesa, que también ha comenzado a moverse, y no repetir errores del pasado retrasando decisiones clave.

Mercado abierto y decisión inminente

Aunque la llegada de Mateta no condiciona otros objetivos del club —como el interés por Daniel Maldini, que responde a un perfil diferente—, su posible fichaje marcaría un punto de inflexión en la planificación deportiva.