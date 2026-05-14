Joaquín y Manu Fajardo charlan con Pellegrini en una sesión con muchas alicientes en el Betis

Varios jugadores han estado recuperándose en el gimnasio tras la victoria frente al Elche, todo esto tras haber conseguido la clasificación de la Champions League y con la presencia de Joaquín y Manu Fajardo

El Real Betis ya se encuentra, aunque esté feo decirlo de esa manera, de semi vacaciones. Los de Pellegrini ya han conseguido hacer historia esta temporada con la histórica clasificación a la Champions League, competición a la que regresarán 21 años después. La Cartuja, frente al Elche, se volvió el escenario de una gran fiesta que llegó a ser algo inesperada, ya que ninguno de los presentes se atrevía a pronosticar que el Levante le pudiese ganar al RC Celta. Finalmente, eso pasó, y la entidad verdiblanca pudo celebrar la presencia en la máxima competición continental, con mucha emoción y lágrimas de alegría.

Como es normal, la celebración sigue extendiéndose ya que el motivo no es para menos. Tanto en los entrenos como en los actos del club, las caras son de alegría y de cero tensión, llegándose a ver hasta imágenes muy curiosas. Una de ellas ha sido la de Joaquín Sánchez, que ha hecho un baile que ha captado la atención de todas las cámaras allí presentes. El actual consejero del Real Betis ha estado junto a Manu Fajardo en el entreno, estando los dos sentados en uno de los bancos del campo de la ciudad deportiva. Posteriormente, se ha acercado Manuel Pellegrini a hablar con ellos, viéndose risas en el rostro del director deportivo. Aún queda por ver la planificación de cara a un año histórico, pero todo apunta a que el chileno continuará en el banquillo de La Cartuja.

Sobre el césped, se han visto varias ausencias. Junior, Abde y Cucho han estado realizando recuperación en el gimnasio. Ricardo Rodríguez sigue recuperándose de la virosis que no le permitió jugar con el equipo frente al Elche y Altimira por el golpe en el gemelo. Todos esos son los que no han estado realizando trabajos con el equipo, que han estado realizando unos rondos con un gran ambiente entre ellos, con muchas bromas que muestran la buena sintonía que existe en el vestuario verdiblanco.

Los jugadores han estado también en la charla, a pesar de que luego se hayan ido los jugadores anteriormente mencionados en el gimnasio. Sin embargo, una de las imágenes más curiosas ha sido la conversación entre el Cucho Hernández y Manuel Pellegrini. Han estado, durante varios minutos, charlando en el césped de la ciudad deportiva. Ahora es un momento clave para el colombiano, con el Mundial como sueño más cercano. Aunque no tiene pinta de ello, queda por ver si el cafetero puede viajar a Estados Unidos.

Con todo esto, el Betis ya se prepara para intentar asaltar el Camp Nou el próximo domingo. Ha habido cambio de horario, disputándose el encuentro a las nueve y cuarto de la noche, un partido que no tendrá muchos alicientes por los que pelear. El FC Barcelona, tras la derrota de ayer en Vitoria, no podrá tener los cien puntos de LaLiga, por lo que poco habrá en juego. El Betis tampoco puede cambiar su posición liguera, por lo que oportunidad para que los menos habituales también puedan ir probando.