Manolo González pide al Espanyol un partido "inteligente" para romper su mala racha ante el Mallorca

Manolo González analizó el Mallorca - Espanyol de la jornada 28 de LaLiga en una rueda de prensa en la que abordó la delicada dinámica de resultados del conjunto perico. El técnico valoró el nivel competitivo del equipo, elogió a Vedat Muriqi y confirmó las bajas de Calero y la duda de Pere Milla antes del duelo en Son Moix

El Espanyol afronta una visita exigente a Son Moix con la necesidad urgente de romper la dinámica negativa que arrastra en este inicio de 2026. El conjunto blanquiazul todavía no ha logrado ganar en lo que va de año, con un balance de seis derrotas y cuatro empates que ha complicado su situación clasificatoria.

Sin embargo, el entrenador Manolo González se mostró optimista en la previa del encuentro y destacó la mejoría que ha experimentado el equipo en las últimas jornadas. El técnico considera que, pese a los resultados, el rendimiento competitivo del grupo permite confiar en un cambio de tendencia.

Un partido exigente en Son Moix

Pero el reto no será sencillo. El Mallorca atraviesa una situación igualmente delicada y afrontará el encuentro con la urgencia de sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla. González es consciente de la dificultad del escenario y de las características del rival: “Es un partido difícil por la situación que tiene el rival. Es un campo complicado y allí siempre cuesta mucho ganar”.

Aun así, considera que su equipo llega en un buen momento desde el punto de vista mental. “El equipo llega bien. En los últimos partidos hemos sumado y, objetivamente, en los dos últimos encuentros ante Elche y Oviedo merecimos ganar”, afirmó.

Para el entrenador del Espanyol, el partido exigirá inteligencia táctica y capacidad para gestionar las diferentes fases del juego. “Mañana es un partido para ser inteligentes, saber jugar y dominar los momentos. Hay que ser ambiciosos e ir a por el partido”, añadió.

La importancia de la mentalidad

Uno de los aspectos que más preocupa al técnico es la gestión emocional del grupo en una racha sin victorias. González recordó que en el fútbol de élite muchos factores influyen en los resultados y que los pequeños detalles suelen marcar la diferencia. “Hay que entender que cuando no ganas hay muchos factores. En el alto nivel los detalles marcan”, explicó.

El entrenador también comparó la situación con reflexiones recientes de otros técnicos del panorama europeo. “Luis Enrique lo explicó perfectamente el otro día en Champions. Hay momentos en los que estás con más flow o menos flow”, comentó.

Según González, el equipo ha recuperado parte de la confianza que parecía haber perdido semanas atrás. “El equipo ahora está más seguro. Ante el Oviedo jugó sin miedo y eso es importante para competir mejor”, aseguró.

El peligro de Muriqi

Pero si hay un nombre propio que preocupa especialmente al cuerpo técnico del Espanyol ese es el de Vedat Muriqi. El delantero kosovar se ha consolidado como una de las referencias ofensivas más peligrosas del Mallorca y González no dudó en destacar su impacto en el juego del rival. “Es un jugador muy poderoso a nivel físico. Lleva varios años a un gran nivel”, explicó.

El técnico recordó que, aunque se estudien sus movimientos, defenderlo siempre supone un desafío. “Es como cuando sabías que Messi iba a regatear hacia la izquierda y aun así lo hacía”, comentó.

Para minimizar su influencia, el Espanyol deberá mantenerlo alejado del área. “Hay que tenerlo lo más lejos posible de la portería porque es capaz de sacarte un gol de la nada”, añadió.

Las claves tácticas del Mallorca

Además del peligro individual de Muriqi, el técnico también destacó uno de los rasgos más característicos del juego del Mallorca: el uso constante de centros al área. El equipo balear explota mucho el juego por bandas y las acciones laterales, algo que el Espanyol deberá defender con atención. “Utilizan muchos centros, tanto desde el fondo como desde zonas intermedias. Es importante defenderlo bien”, explicó González.

Para evitar esas situaciones, el entrenador cree que su equipo debe defender lejos de su portería: “Si podemos defender lejos del área estaremos más cerca de ganar”.

Bajas importantes para el Espanyol

Pero la preparación del encuentro también está condicionada por algunas ausencias en la plantilla. El técnico confirmó que Calero no estará disponible tras resentirse de sus molestias físicas. “No sabemos si llegará a Getafe. La idea es frenarle hasta el parón de selecciones para que se recupere bien del todo”, explicó.

Pere Milla también es duda después de presentar fiebre en las últimas horas. “Hoy se ha encontrado indispuesto y hemos preferido mandarlo a casa. Esperamos que pueda viajar”, comentó.

Un objetivo claro: volver a ganar

Más allá de las dificultades, González tiene claro cuál es la prioridad del Espanyol en este momento de la temporada. El equipo necesita reencontrarse con la victoria para cambiar la dinámica de resultados: “Lo que queremos es ganar. Aunque haya buenas sensaciones, lo que vale es sumar los tres puntos”.

El técnico insistió en que el grupo mantiene un alto nivel de compromiso pese a la racha negativa. “El equipo está compitiendo bien y ha recuperado un buen nivel competitivo. El grupo está comprometido”, aseguró.

Ahora, el Espanyol afronta una nueva oportunidad para cambiar su rumbo. En Son Moix buscará una victoria que no solo tendría valor en la clasificación, sino también en el aspecto anímico de cara al tramo decisivo de la temporada.