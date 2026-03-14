Demichelis pide unidad para sacar al Mallorca del descenso: "Que venga hasta Rafa Nadal"

Martín Demichelis afronta su primer partido en Son Moix como entrenador del RCD Mallorca en un momento delicado para el equipo balear. El técnico argentino analizó la situación del conjunto bermellón antes del duelo de LaLiga frente al RCD Espanyol, apeló a la unión entre club y afición y destacó el papel de jugadores como Sergi Darder

El Mallorca encara una jornada clave en LaLiga con la necesidad urgente de revertir su dinámica negativa. El equipo balear llega al próximo encuentro tras cinco partidos sin ganar y abriendo la zona de descenso, lo que convierte el duelo en Son Moix en una auténtica final para los bermellones.

En la previa del partido, Martín Demichelis compareció ante los medios para analizar el momento del equipo. El técnico argentino transmitió un mensaje de optimismo pese a la situación clasificatoria y apeló a la unidad entre club, plantilla y afición para intentar revertir el momento deportivo.

Optimismo pese a la situación en la tabla

Pero la situación del Mallorca exige reaccionar cuanto antes. El equipo no solo acumula cinco jornadas consecutivas sin conocer la victoria, sino que además ha perdido parte de la solidez que había mostrado como local tras encadenar dos derrotas seguidas en Son Moix.

Pese a ello, Demichelis insiste en que el grupo mantiene una actitud positiva en el trabajo diario. “La realidad es que nosotros, el cuerpo técnico, somos los primeros que tenemos que ser optimistas”, explicó el entrenador.

El técnico argentino aseguró que el vestuario está respondiendo bien a sus primeras semanas al frente del equipo. “Somos conscientes de la situación, pero no hay que entrar en ningún tipo de pánico. Se convivió muy bien esta semana, los veo muy receptivos y soy mucho más optimista que cuando llegué”, afirmó.

Un técnico abierto a diferentes sistemas

Sin embargo, Demichelis también reconoció que el equipo todavía está en proceso de adaptación a su idea de juego. El entrenador explicó que está trabajando diferentes conceptos tácticos para encontrar el sistema que mejor se adapte a la plantilla.

“Intento interpretar el plantel de cada uno. Me gusta mucho jugar con extremos, pero el otro día decidí utilizar un volante más porque pensaba que podíamos ser superiores por dentro”, explicó.

Durante el último partido ante Osasuna, el técnico también introdujo cambios para modificar el sistema. “Luego empezamos a hacer cambios y pasamos a otro sistema. Estoy abierto a distintas soluciones. Está bien ser inteligentes y durante la semana entrenamos diferentes conceptos”, añadió.

Bajas importantes en la plantilla

Pero la preparación del encuentro también está condicionada por algunos problemas físicos en la plantilla. Uno de los casos más relevantes es el de Abdón Prats, un jugador que el técnico considera clave dentro del grupo. “Es una lástima lo de Abdón porque es un chico elemental en el plantel por lo que significa. Ojalá se pueda recuperar pronto”, señaló.

El entrenador también se refirió al estado físico del capitán Antonio Raíllo, que terminó el último encuentro con molestias. “Raíllo salió lesionado el otro día y no podemos obviarlo. La parte médica la lleva el doctor y todos los días me da su parte”, explicó.

La importancia de la unión en el tramo final

Pero más allá de lo estrictamente deportivo, Demichelis quiso lanzar un mensaje claro al entorno del club. El técnico considera fundamental que todos los estamentos del Mallorca se mantengan unidos en este momento decisivo de la temporada. “Necesitamos en estos dos meses estar unidos. Desde aquí hasta el final todos juntos: la institución, la afición y el equipo”, afirmó.

En ese contexto, el entrenador incluso hizo una referencia simbólica a uno de los grandes iconos deportivos de las Islas Baleares. “Que aparezca la gente, que vengan todos los ilustres para ser una familia. Hay que ser una piña… que venga hasta Rafa Nadal”, comentó.

Demichelis también quiso destacar la evolución que ha percibido en el equipo desde su llegada al banquillo bermellón. El técnico aseguró que, pese a los resultados recientes, ha visto señales positivas en el funcionamiento del grupo. “En solo cinco días vimos mucho de lo que queremos ser como equipo”, afirmó. Ese crecimiento, según el entrenador, debe servir como base para afrontar el tramo final del campeonato.

El papel de Sergi Darder en el equipo

Uno de los nombres propios de la plantilla es Sergi Darder, un jugador que Demichelis considera fundamental dentro de su idea de juego. El técnico argentino elogió el talento del centrocampista y su capacidad para darle sentido al juego del equipo. “Vi un gran Sergi Darder antes de llegar aquí en sus anteriores etapas. Se entrenó muy bien”, explicó.

Además, dejó claro que su posición dentro del campo no se verá alterada. “Jamás voy a poner a Sergi Darder de lateral. Si algo tiene es que sabe jugar”, señaló.

Aunque también recordó que tener el balón no garantiza victorias. “Tener balón no te gana partidos, pero me hace sentir cómodo. Darder te da fútbol”, concluyó.

Un partido decisivo en Son Moix

El Mallorca afronta ahora un encuentro que puede marcar el rumbo de su temporada. Con la zona de descenso muy cerca y la presión creciente en la clasificación, el equipo necesita reaccionar cuanto antes.

Para Demichelis, el camino pasa por mantener la confianza, mejorar el rendimiento colectivo y contar con el apoyo de la afición. Un desafío que comenzará a resolverse en Son Moix, donde el Mallorca buscará reencontrarse con la victoria y dar un paso importante en su lucha por la permanencia.