Sevilla Femenino 0-2 Real Sociedad: Al menos, pasó ya la doble visita al 'dentista'

Segunda derrota consecutiva ante un rival de Champions para las de David Losada, que aguantaron una hora frente a las potentes donostiarras

Cayó el Sevilla FC Femenino en su primer encuentro como local de 2026, a la sazón el que daba inicio a una segunda vuelta que, para las blanquirrojas, arrancó igual de mal que terminó la primera. Como diría Joaquín Caparrós, hay que hacerse a la idea de que, cada cierto tiempo, toca visita al 'dentista', valiendo la analogía para cuando toca medirse con el inaccesible FC Barcelona como cuando enfrente están Real Madrid y Real Sociedad, los dos últimos oponentes de las pupilas de David Losada.

Marchan merengues y donostiarras igualmente destacadas en los puestos que dan derecho a la participar en la Champions League, sólo por detrás de las culés, aunque en Nervión pueden presumir de haber caído ante ellas sólo por 2-0. En el caso de este domingo, aguantaron las hispalenses una hora a las de Arturo Ruiz, que terminaron imponiendo su pegada. Así, con opciones a la contra para Fatou Kanteh e Inma Gabarro ('cegada' por Emma Ramírez), la guardameta Esther Sullastres sostuvo a las suyas, aunque tuvo el infortunio de participar en el 0-1.

De esta forma, rebotó en el cuerpo de la gerundense un remate de Claire Lavogez para abrir el marcador, que cerraría Nerea Eizagirre nada más saltar al terreno de juego, sentenciando un choque en el que hubo gol anulado a Kanteh y, para ser justos, ocasiones también para una mayor renta de las easonenses, pues Emma Ramírez estrelló un testarazo en el travesaño con todo a su favor. Eliminadas ya de la Copa de la Reina, a las de Losada les toca centrarse en la visita del Levante UD a la Carretera de Utrera para mirar más arriba de la séptima plaza actual.

Ficha técnica del Sevilla FC - Real Sociedad de la Liga F

Sevilla FC: Sullastres; Débora, Alice Marques (Chantal Hagel 92'), Iris Arnáiz (Julia Torres 84'), Isabel Álvarez, Raquel (Lucía Moral 84'); Alicia Redondo, Millaray Cortés (Esther 62'), Rosa Márquez; Fatou Kanteh (Andrea Álvarez 84') e Inma Gabarro.

Real Sociedad: Alazne Estensoro; Naia Aparicio, Claudia Florentino, Moraza; Emma (Elene Guridi 84'), Andreia Jacinto (Cahynová 62'), Claire Lavogez, Paula, Cecilia Marcos (Nerea Eizagirre 70'); Lucía Pardo (Intza Eguiguren 46') y Mirari Uria (Aiara Aguirrezabala 70').

Árbitra: Gil Soriano (extremeña). Amarillas a las visitantes Naia Aparicio y Mirari Uria.

Goles: 0-1 (61') Sullastres, en propia puerta; 0-2 (72') Nerea Eizagirre.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 16ª de la Liga F, disputado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla.