Real Madrid 2-0 Sevilla Femenino: Adiós a la media hora

Misa evitó que las blanquirrojas se metieran en el partido al poco de la reanudación y Sullastres que las anfitrionas pusieran tierra de por medio en el marcador al final

El Sevilla Femenino cayó derrotado en su primer partido del año 2026 ante un Real Madrid que resolvió en media hora, merced a una estelar Caroline Weir, asistente de Linda Caicedo a los veintitrés minutos y certera para aprovechar el pase de Athenea del Castillo. La mediocampista escocesa fue la mejor jugadora de un encuentro que corta la buena racha de las pupilas de David Losada, quienes abrocharon 2025 con seis encuentros sin conocer la derrota (cuatro victorias y dos empates, sin contar la eliminación copera), rendimiento que las había acercado a la parte alta de la clasificación de la Liga F. Ahora, las blanquirrojas son sextas, con 24 puntos, los mismos que un Costa Adeje Tenerife que visita este domingo a mediodía al Deportivo de La Coruña y a siete de una Champions League cuya frontera marca la Real Sociedad, que firmó este sábado un espectacular 5-5 ante su principal perseguidor, el Atlético de Madrid, para marcar distancias.

En el primer tiempo, Fatou Kanteh había avisado antes de los dos tantos merengues, que cayeron en Valdebebas como un jarro de agua fría para las visitantes. A la vuelta de vestuarios, la meta grancanaria Misa Rodríguez detuvo un lanzamiento peligroso de Inma Gabarro, aunque la ofensiva sevillista se fue diluyendo, emergiendo en la recta final la figura de Esther Sullastres. La capitana e internacional española detuvo a ocho del final una pena máxima lanzada por la mediocentro sueca Ingrid Filippa Angeldahl, empleándose a renglón seguido de manera igualmente efectiva con los pies para evitar, al menos, que la cuenta blanca aumentara, si bien ya no fue posible a las suyas meterse en la contienda.

Ficha técnica del Real Madrid - Sevilla FC de la Liga F

Real Madrid FF: Misa; Eva Navarro (Pau Comendador 71'), María Méndez, Bella Andersson, Sara Holmgaard; Angeldahl, Weir (Shei 71'), Sara Däbritz; Atenea del Castillo, Linda Caicedo (Iris 62') y Alba Redondo (Irune Dorado 62').

Sevilla FC Femenino: Sullastres; Débora (Millaray Cortés 61'), Eva Llamas, Isabel Álvarez, Esther Martín-Pozuelo (Andrea Álvarez 72'); Fatou Kanteh, Alicia Redondo (Chantal Hagel 79'), Iris Arnáiz (Alice Marques 61'), Rosa Márquez, Raquel; e Inma Gabarro (Alba Cerrato 72').

Árbitra: Sánchez Miguel (catalana). Amarillas a la local Iris, así como a las visitantes Iris Arnáiz, Débora y Esther Martín-Pozuelo.

Goles: 1-0 (23') Linda Caicedo; 2-0 (29') Weir.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 15ª de la Liga F, disputado en el Estadio Alfredo Di Stéfano de la Ciudad Deportiva de Valdebebas (Madrid).