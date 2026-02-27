Sucic se retracta: "Hubo un malentendido, estoy feliz en la Real Sociedad y no quería irme ni nada parecido"

El futbolista de la Real Sociedad asegura que su sitio está en el conjunto donostiarra y matiza sus palabras acerca del 'trampolín' que suponía para el el cuadro vasco

La Real Sociedad vive un buen momento de forma tras el cambio en los banquillo. Matarazzo ha contagiado de alegría y trabajo al equipo que celebra la llegada del estadounidense. El nuevo técnico ha puesto las pilas a la plantilla y ha hecho borrón y cuenta nueva en una Real Sociedad dónde caben todos. Tanto es así que uno de los grandes protagonistas de la temporada es Sucic, que no contaba para Sergio Francisco y que, con Matarazzo, ha recuperado las buenas sensaciones que el croata ofreció de forma esporádica en la pasada campaña. El centrocampista, desde que llegó, no ha mantenido una relación fácil ni con entrenadores, ni con la grada tras decir que la Real Sociedad es un club intermedio para dar un salto a uno grande. Sus palabras sentaron fatal a la afición que lo silbaron ante el Mallorca en el pasado curso, por lo que Sucic se retracta, aclara que fue un "malentendido" y asegura que está feliz en la Real Sociedad.

Sucic: "La Real Sociedad es un club fantástico para mí"

El futbolista ha pedido perdón a la afición donostiarra, con la que ya ha limado aspereza y mantiene una buena relación, tras unas desafortunadas palabras que dijo el croata asegurando que la Real Sociedad es un equipo trampolín hacia uno de los grandes. Sucic admite que fue un malentendido y que su única obsesión es jugar en la Real Sociedad. "Creo que hubo un malentendido porque mi inglés tampoco es perfecto. Lo que sé es que yo no quería decir eso. Cuando elegí este club, quería ir a un club realmente grande, y la Real Sociedad es un gran club. Estoy feliz aquí y no quería irme ni nada parecido", comenzó diciendo el futbolista croata de la Real Sociedad en una entrevista para noticias de Gipuzkoa.

"La Real es un club fantástico para mí y para los jugadores jóvenes. No es un club pequeño, es un club realmente grande y que muchas veces compite en Europa, que suele disputar las grandes competiciones. Eso es lo que queremos lograr de nuevo y estamos en el buen camino, pero todavía tenemos mucho trabajo por delante", subraya el centrocampista.

El futuro de Sucic está en la Real Sociedad

Sobre su futuro, Sucic admite que en invierno recibió ofertas para salir de la Real Sociedad, pero las declinó todas ya que no tiene pensado salir del club donostiarra. "Vine aquí y quería dar lo mejor de mí. En invierno, por supuesto, siempre te llaman algunos clubes, pero mi objetivo siempre fue quedarme aquí y esperar mi oportunidad. Y si la tengo, dar lo mejor de mí. Ese era mi objetivo. Ahora con el nuevo entrenador ha pasado y estoy muy agradecido", destaca Sucic que vuelve a encontrar su sitio de la mano de Matarazzo en la Real Sociedad.