Enrique Riquelme presenta el aval: habrá elecciones en el Real Madrid dos décadas después

Florentino Pérez ya ha realizado una primera maniobra de autobombo electoral con una gran lona junto al Santiago Bernabéu proclamando sus siete Champions como presidente; su rival presentó su candidatura personalmente en Valdebebas: "Después de 20 años se va a poder votar"

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid ya son una realidad. Y no solo porque Florentino Pérez haya sido proclamado oficialmente candidato por la Junta Electoral, sino porque su único adversario en las urnas, Enrique Riquelme, ha logrado firmar finalmente el aval bancario necesario para competir por el sillón del palco del Santiago Bernabéu. El empresario presentó toda la documentación en Valdebebas y lo hizo personalmente.

"No es una candidatura en contra de nadie"

"Hoy es un día muy importante para el Real Madrid, después de 20 años se va a poder votar, no es una candidatura en contra de nadie, es por el Real Madrid, hemos trabajado para crear un proyecto serio, ilusionante. Van a ver un proyecto les va a encantar, hoy es un día para poder disfrutar de estas elecciones y que puedan votar al mejor proyecto", ha comentado el propio Riquelme a su salida de las instalaciones madridistas.

El presidente del Grupo Cox ha logrado cerrar el acuerdo con Andbank España después de dos días de máxima tensión y negociaciones contrarreloj. La firma del aval, cifrado en 193,7 millones de euros, se produjo este sábado al mediodía en Madrid y desbloquea definitivamente una candidatura que llevaba varios días pendiendo de un hilo.

Riquelme acudió personalmente a la Ciudad Real Madrid para entregar el aval y formalizar su candidatura ante la Junta Electoral. Si toda la documentación es validada este domingo, el madridismo tendrá elecciones por primera vez en 20 años.

En una declaración sin preguntas, el alicantino pidió a los socios una oportunidad. "Que no tengan miedo", dijo. "Les pido valentía para poder escucharnos, que puedan votar entre dos proyectos, el nuestro pensando en el corto, medio y largo plazo", añadió.

Serán las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid desde 2006, cuando Ramón Calderón se impuso con el 29,8% de los votos sobre Juan Palacios. Desde el inicio de la segunda etapa de Florentino Pérez, en 2009, no ha concurrido nunca otro candidato.

Andbank rompe el bloqueo y avala a Riquelme

El gran movimiento de las últimas horas ha sido el papel de Andbank España, la entidad que finalmente ha decidido asumir íntegramente el aval necesario para que Riquelme pueda optar a la presidencia. El empresario había encontrado numerosas dificultades en los últimos días para conseguir respaldo financiero en España.

La operación casi se fue al traste porque bancos españoles como BBVA o Santander evitaron entrar en esta operación extremadamente delicada, sobre todo por el peso institucional y empresarial de Florentino Pérez en el ecosistema económico español. Finalmente, Andbank, entidad con ficha española y sin relación con ACS, ha terminado desbloqueando la situación.

El aval está respaldado por el patrimonio personal de Riquelme, cuya participación en Cox supera ampliamente los 600 millones de euros. Además, la operación incluye contragarantías internacionales y pignoraciones de activos depositados en otras entidades extranjeras.

Con el aval ya firmado, el paso definitivo será la validación de la Junta Electoral. Si todo está correcto, el proceso electoral seguirá adelante y el Real Madrid celebrará elecciones, previsiblemente el próximo 7 de junio.

Florentino ya calienta la campaña

Florentino Pérez ya ha comenzado a ejercer como candidato electoral. El actual presidente fue proclamado oficialmente candidato en la mañana de este sábado después de que la Junta Electoral validara toda la documentación presentada por su candidatura. "Habiéndose examinado, y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos, esta Junta Electoral adopta por unanimidad proclamar válida la candidatura".

La gran diferencia respecto a Riquelme es que Florentino no ha necesitado presentar aval bancario. Los estatutos del club eximen de ese requisito a la junta saliente siempre que el balance económico del mandato cumpla determinados parámetros financieros, algo que sucede actualmente en el Real Madrid.

Horas después de hacerse oficial su candidatura, apareció una enorme lona junto al Santiago Bernabéu con la imagen del presidente y el lema 'Mucha historia por hacer'. En ella aparecen las siete Champions conquistadas durante su mandato, con referencias a ciudades como Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París o Londres.

El movimiento recuerda inevitablemente a la estrategia utilizada por Joan Laporta en las elecciones del FC Barcelona de 2020, cuando instaló una gigantesca lona cerca del Bernabéu con el ya mítico “ganas de volver a veros”.

Habrá elecciones en el Real Madrid

Con esta maniobra electoral de autopromoción, Florentino es el primero que da por hecho que habrá elecciones. La aparición de la lona, el despliegue visual y el ritmo de los acontecimientos apuntan directamente a una campaña electoral que parecía imposible hace apenas unos días.

Será la primera vez en más de dos décadas que el presidente blanco tenga un rival real dispuesto a competirle el cargo. Riquelme, que ha mantenido en secreto gran parte de su candidatura para evitar presiones externas, ya tiene lo más complicado: el dichoso aval.