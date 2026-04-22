Jorge Martín teme lo peor con "las reglas negras" de Aprilia

Massimo Rivola, director general de Aprilia Racing, ha analizado el comienzo fulgurante de sus dos pilotos en el Mundial. Y una de sus respuestas ha podido enfadar al madrileño

En Aprilia lo tienen muy claro este año. Y más sabiendo que Jorge Martín no estará con ellos el año que viene. Porque son conscientes de que no tienen a los hermanos Márquez en sus filas, quienes protagonizaron el curso pasado una batalla de lo más angelical en la lucha por el título y donde el menor se conformó con el subcampeonato casi a la mitad del Mundial.

Y es que el comienzo de Marco Bezzecchi y el propio Jorge Martín ha sido tan ilusionante como peligroso para los jefes del equipo italiano. Y leyendo entre líneas, el director general se decanta por su compatriota, obviamente.

Porque ahora todo son risas y abrazos pese a los 4 puntos que solo separan al italiano del español en la tabla, pero a medida que avance el campeonato la tensión se palpará dentro y fuera del asfalto.

La entrevista que ha concedido Massimo Rivola en Motorsport.com no tiene desperdicio alguno. Y entre alguna que otra risa ha dejado muy clara su postura y la de Aprilia de cara al presente campeonato. Si hay batalla entre los dos tomará medidas.

Cuestionado por esa posible rivalidad a medida que avancen las paradas del calendario, el dirigente italiano ha contestado con humor, pero haciendo mención a lo ocurrido el año pasado en la Fórmula 1: "¡Me pondré en contacto con mi colega Andrea Stella (director de McLaren) para establecer las 'reglas negras'! (se ríe)".

Y aunque, por el momento, prefiere ser cauto, sabe que el escenario de la escudería austríaca se podría dar en sus filas. Y si el año pasado Max Verstappen sacó tajada de dicha pelea interna y casi acaba arrebatándoles el título, podría pasarle lo mismo a Aprilia.

Rivola cree que Jorge Martín tiene ventaja

En primer lugar, Massimo Rivola cree que Jorge tiene todavía mucho margen de mejora: "Es cierto que Martín aún no está al 100 por 100 físicamente, y creo que todavía le falta algo en los últimos compases de las carreras. A veces, todavía tiene que pensar en las cosas en lugar de actuar por instinto".

Y en este mismo sentido, analizando el momento que viven ambos pilotos, cree que el madrileño parte con ventaja por diversos factores: "Por encima de todo, tiene un punto de referencia en Marco, que está a un nivel muy alto, y los datos se comparten. Por estas razones, Jorge tiene una gran ventaja ahora mismo: no tiene presión. Naturalmente, la presión recae más sobre Marco, que se ha ido imponiendo desde finales del año pasado. Jorge también tiene la ventaja de haber ganado ya un Mundial, a diferencia de Marco, así que tiene menos que demostrar, y probablemente pueda disfrutar de las cosas con menos presión después de lo que pasó el año pasado".

Rivola ve a Pedro Acosta como el gran tapado

Al margen de ese inicio fulgurante de sus dos pilotos, el dirigente italiano es realista: "Si acabamos teniendo este 'problema' —que los pilotos de Aprilia luchen entre sí por el título—, entonces genial, me encantaría. Pero no creo que sean solo ellos. Creo que Marc Márquez estará en la lucha; de hecho, creo que el campeonato empezará de verdad en Jerez. Luego está Pedro Acosta, que está haciendo algo realmente extraordinario: es uno de esos pilotos que marcan la diferencia. Y Ducati, desde luego, no ha desaparecido: han quedado primero y segundo en las sprints".

Sobre Ducati también se ha pronunciado: "Creo que tienen una ligera ventaja sobre nosotros con el neumático blando, mientras que nosotros tenemos algo más con el medio, en cuanto a cómo usamos las gomas. Así que el hecho de que puedan sufrir un poco al final de las carreras podría darnos una ventaja, pero quizá sea solo temporal. Creo que va a ser un campeonato fantástico".

Aprilia será la selección italiana de MotoGP el año que viene

Massimo Rivola intentará no decantarse por ninguno, pero viendo las perspectivas para el curso que viene (sale Jorge Martín y llega Pecco Bagnaia) y viendo su último mensaje, será difícil que no se deje caer hacia un lado de la balanza: "Bueno, sin duda me gustaría. Me gustaría que se viera así. Sería fantástico contar con pilotos exclusivamente italianos —incluido Lorenzo Savadori, nuestro piloto de pruebas—, además de la propiedad del Grupo Piaggio, que ha seguido invirtiendo cada vez más en nosotros, y la propia fábrica de Noale, con su historia de 54 títulos mundiales. Así que sí, por supuesto que hay que ganárselo en la pista, con trabajo. Todos los ingredientes están ahí; ya veremos. Sin duda, ese es uno de los objetivos".