Jorge Martín mira a su futuro en Yamaha y manda un mensaje a Aprilia

"El año que gané el Mundial tuve todo el lío sobre mi futuro...", avisa el piloto español para confirmar que no le afectará en su rendimiento, aunque no pensará "en el Mundial hasta final de año"

Tras un año horrible, en el que no pudo saborear el ser campeón del mundo y apenas pudo mostrar su '1' en la Aprilia, Jorge Martín ha vuelto a lo grande en la presente temporada de MotoGP. El piloto madrileño reconocía tras sus últimos resultados que había logrado en tres carreras sus previsiones para todo el año.

En tres grandes premios ya ha vuelto a saborear el liderato de un Mundial, a ganar un sprint y a ser segundo en dos carreras largas. Le falta el triunfo de los domingos, pero sabe que cuenta con la mejor moto ahora mismo y eso parece cuestión de tiempo.

Martín reconoce a Efe, en un acto promocional para la firma de vestir DAN JOHN, que ese crecimiento de la marca italiana es fruto de un duro trabajo que ya vio sus frutos a finales de la pasada temporada, cuando Marco Bezzecchi peleó por todas las carreras de forma constante y la Aprilia pasó en rendimiento a la Ducati tras la lesión de Marc Márquez. "Aprilia no ha cambiado tanto. El año pasado ya llegaban con esa línea y han continuado donde lo dejaron", avisa el madrileño.

El crecimiento de la Aprilia ha creado dudas en unas Ducati que dominaban con comodidad en los últimos años y que ahora se han visto superadas. "El inicio se les ha torcido un pelín, pero creo que volverán a estar ahí. Será un Mundial largo y muy peleado", avisa un Martín que si bien no saca pecho por la mejoría de Aprilia, sí lo hace por la suya.

Jorge Martín admite que estuvo cerca del final

"Yo sí que está claro que he mejorado mucho físicamente. El año pasado no pude estar al cien por cien y ahora, aunque todavía me falta un pelín, ya estoy muy cerca de ello", admite un Jorge Martín cuya carrera peligró por las caídas del pasado año, pero que ahora encuentra el premio a su lucha. "El sacrificio ha sido una de las claves. He intentado sacar motivación de debajo de las piedras para volver a estar donde quiero y estoy disfrutando. (...) MotoGP es el sentido de mi vida y no había otra opción que recuperarme", asegura.

Ahora, tras liderar el Mundial tras el sprint de Las Américas, marcha segundo tras Bezzecchi, a sólo cuatro puntos de su compañero de equipo. En este sentido, Jorge Martín no se quiere obsesionar con esa pelea ni con lo que puedan hacer las Ducati. Quiere centrarse en cada carrera y, cuando el Mundial esté avanzado, ver por lo que puede pelear.

"No pensaré en el Mundial hasta final de año, pero está claro que Aprilia ha dado un gran paso. Estamos peleando por cada carrera. Este es el objetivo. Pelear por un Mundial son palabras mayores y será muy difícil, pero hemos empezado con buen pie y es importante mantenerse", advierte.

El futuro de Jorge Martín en Yamaha...

Martín está viviendo su mejor momento con Aprilia cuando ya sabe que la próxima temporada correrá con Yamaha y será el principal referente tras la marcha de Quartararo a Honda. Nada es oficial aún, pero sí un secreto a voces, hasta el punto de que esta pasada semana se ha desvelado que su compañero será el japonés Ai Ogura.

Eso no parece distraerle de sus objetivos ni afectarle en su rendimiento. Y el propio Jorge Martín avisa que fue campeón del mundo de MotoGP con una Ducati cuando sabía que correría con Aprilia al año siguiente. Y eso no le afectó. "Cuando tienes un contrato que firmar y estás compitiendo a nivel mental te puede afectar. El año que gané el Mundial tuve todo el lío sobre mi futuro, pero yo creo que somos profesionales. Los pilotos sabemos rendir al 100%, aunque existan cosas fuera", avisa el madrileño, quien también piensa en que, en 2027, todo cambiará y con la nueva reglamentación primará más "el pilotaje" y las carreras serán "más divertidas".