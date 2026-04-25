Pedro Acosta inicia las hostilidades y Marc Márquez responde con el golpe definitivo

El vigente campeón del mundo disfruta de lo lindo sobre el asfalto húmedo de Jerez para lograr una pole que puede ser el punto inicial de su remontada en el Mundial de MotoGP

Clasificación atípica la que hemos vivido en el Gran Premio de España en el circuito de Jérez en MotoGP. Después de que los pilotos preparasen sus máquinas en seco, la lluvia de las últimas horas dio un giro de 180 grados al panorama de cara a decidir la parrilla de salida; tanto es así que un hasta cierto punto desdibujado Marc Márquez pasó a ser un auténtico ciclón sobre el asfalto hasta el punto de hacerse con la pole (1:40:087) de un modo tan autoritario que asusta.

Si tanto en Q1 como en Q2 fue Pedro Acosta quien abrió fuego con unas vueltas notables que le colocaron virtualmente en el primer lugar de cara a la sprint del sábado y la carrera del domingo, pronto se vio que era el día del piloto de Ducati, que lejos de vacilar lo más mínimo antes unas condiciones peligrosas –las caídas se sucedieron sin descanso–, demostró que su feeling con un suelo amenazante es máximo; tanto es así que no solo logró la mencionada pole, sino que sacó más de un segundo al tercero en discordia, Fabio Di Giannantonio.

Lo cierto es que si hablamos de discutir con Marc ese primer lugar de salida el único que estuvo a la altura fue el veterano Johann Zarco. El galo bailó sobre un recorrido muy complicado para batir por momentos al vigente campeón mundial y ver cómo seguidamente este le pagaba con la misma moneda. Tuvo una última oportunidad, pero en la curva final perdió el control de la moto y se tuvo que conformar el segundo lugar (1:48:227). Alex Márquez concluyó quinto, Pedro Acosta sexto y Jorge Martín séptimo. El líder del mundial, Marco Bezzecchi, se tuvo que conformar con el cuarto lugar.

El juego de Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio

Fue uno de los momentos más curiosos de la clasificación en el GP de España. Marc Márquez, en ritmo y camino de la pole, vio que el italiano Fabio Di Giannantonio se colocaba a rueda con la intención de seguirle y mejorar así su registro. ¿Qué hizo el español? Borrar de un plumazo esa posibilidad de esta manera que vemos a continuación

Ya tras una vuelta que parecía darle el primer lugar a Márquez, este entró a boxes llevándose consigo al italiano; sin embargo, y justo cuando parecía que iba de cabeza al box, cambió la trayectoria de su moto para seguir rodando y certificar el mejor tiempo de los presentes.

Una larga lista de caídas en la clasificación del GP de España

Decir que la pista estaba difícil es de perogrullo. A la vez que seguíamos los tiempos y disfrutábamos con vueltas al límite de los pilotos, muchos de estos daban con sus hueso sobre el asfalto. Ese fue el caso de Jack Miller y Moreira y Luca Marini en la Q1, así como de Fermín Aldeguer y Álex Márquez y Jorge Martín en la Q2. El madrileño no tuvo una buena clasificación, por lo que le toca remontar en ambas carreras.