Los peores presagios para la Formula 1 se acercan: Bahrein y Arabia Saudí, a punto de cancelarse

La Formula 1 tiene un problema muy serio por el conflicto en Oriente Medio, lo que va a hacer que los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudí se cancelen con casi total seguridad

El conflicto generado por el bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán ha generado un clima de tensión muy alto en todo Oriente Medio, algo que entre todos los problemas, ha terminado por afectar también al deporte. Aunque sea lo menos importante, la realidad es que en los últimos años no son pocas las disciplinas que celebran eventos en esta parte del mundo. Y ahora todo eso ha cambiado, pues no son pocos los que se han cancelado debido a esto. El primero de ellos es el fútbol, que no podrá celebrar la 'Finalissima' en Doha entre Argentina y España y ahora el problema lo tiene la Formula 1.

El Gran Circo tiene dos carreras próximamente en la zona, sin embargo, todo hace indicar que se van a cancelar y muy pronto. Tanto que lo más probable es que este fin de semana se confirme la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí, previstos para los días 12 y 19 de abril, respectivamente. Tras el GP de Japón del 29 de marzo abría dos semanas para llegar a Sakhir y eso ahora mismo parece imposible. Por eso mismo, todo hace indicar que el calendario se va a quedar en 22 carreras, ya que no va a ser posible encontrar huecos para celebrar los eventos este curso, a la vez que tampoco es logísticamente posible ocupar esos espacios con otros circuitos del planeta, algo que se llegó a planteó como opción, pero acabó descartándose.

Buenas noticias para Fernando Alonso y Carlos Sainz

Más allá del problema tan grande a nivel geopolítico que se está viviendo en la zona, si se confirma la cancelación de las pruebas hay algunos equipos que realmente si que salen beneficiados de ellos. Estos son principalmente Aston Martin y Williams. Junto a Cadillac son los peores bloques de la parrilla, aunque a diferencia de los 'yankees' sus expectativas eran mucho más altas, no obstante, deberían ir poco a poco a mejor y tener un mes para seguir desarrollando sus coches supone una válvula de escape que no es para nada desdeñable.

Los problemas de los verdes son con el motor Honda y a la espera de lo que llegue en Japón, unas semanas extra serán oro en Sakura; mientras que en Grove las cosas no marchan, entra otros motivos, por el excesivo peso del coche y con estos días de más podrán concentrarse en ello.