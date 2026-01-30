Hamilton recupera motivos para creer en Ferrari: ''Estamos por el buen camino''

La Scuderia ya rueda con el SF-26 y las primeras sensaciones invitan al optimismo. Lewis Hamilton reconoce una adaptación progresiva al nuevo monoplaza en Barcelona y transmite calma en el inicio de un proyecto clave para el 2026

Las nuevas reglas de la FIA para 2026 ha puesto a toda la parrilla patas arriba y Ferrari no iba a ser menos. Después de meses encajando todas las piezas en fábrica, el SF-26 ya es una realidad que se está probando en Barcelona a puerta cerrada. Unos shakedowns que sirve tanto a pilotos como a la escudería a ver como es el coche en una pista real y si hay que hacer algún retoque en el monoplaza.

El SF-26 no era santo de la devoción de Hamilton y Leclerc

La pasada temporada, el siete veces campeón de Fórmula 1 llegaba a Ferrari tras despedir a un Carlos Sainz que se había dejado la piel por conseguir puntos para el campeonato de constructores. Y aunque comenzó bien la historia de amor entre escudería y piloto, las cosas se empezaron a torcer. Lewis Hamilton comenzó a tener problemas con el monoplaza y poco podía hacer para remontar una temporada que él mismo definió como decepcionante.

Pero bueno, como se suele decir, borrón y cuenta nueva. Lewis está dispuesto a dejar atrás los dolores de cabeza con el antiguo coche y ya mira directamente a su nuevo ojito derecho, el SF-26. Y eso que tanto él como su compañero Charles Leclerc han sufrido con el monoplaza en los simuladores, llegando a decir que no es divertido de conducir. Aunque parece que las sensaciones han cambiado tras los primeros rodajes en pista real.

Lewis comienza a disfrutar del nuevo Ferrari

''Fue agradable dar algunas vueltas en seco , ya que nuestro primer día en pista se caracterizó por un clima terrible. En Fiorano solo di dos vueltas para familiarizarme con el coche, así que fue genial poder dar algunas vueltas más y entender los neumáticos'', decía Lewis Hamilton en unas declaraciones recogidas por CarAndDriver. El británico parece contento con estos primeros resultados en pista: ''En las pruebas, siempre se busca recorrer muchos kilómetros. Esta mañana completé 85 vueltas y fue fantástico, y es gracias a todos en la fábrica que han hecho un gran trabajo para asegurarnos de tener un coche realmente fiable hasta ahora''.

''El año pasado, tuvimos un comienzo de pruebas terrible. Así que, considerando que es una normativa completamente nueva, es mejor que lo que hemos experimentado en el pasado. Espero de verdad que siga así'', asumió los errores del pasado Hamilton. El citado medio también recoge las sensaciones tras el cuarto día de shakedown en Barcelona de Charles Leclerc: ''Me siento cada vez más cómodo en el coche , a pesar de que la gestión de los nuevos sistemas, especialmente con la mayor contribución del sistema eléctrico de la unidad de potencia, es un desafío. En esta etapa, no estamos mirando el rendimiento, sino completar nuestra lista de verificación y comprender el coche lo más a fondo posible. Todavía hay mucho por hacer, pero estamos en el buen camino con nuestro programa''.