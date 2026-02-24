Arbeloa pierde a Huijsen ante el Benfica y afronta el duelo con cinco bajas clave en el Real Madrid

Dean Huijsen no jugará ante el SL Benfica por precaución pese a su buena evolución. El Real Madrid, con las bajas de Militao, Bellingham, Ceballos y un sacnionado Rodrygo, prepara en Valdebebas una noche decisiva de Champions League en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid ha ultimado en Valdebebas los detalles del partido más importante de la semana: la vuelta del 'playoff' de la Champions League ante el Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero la sesión ha venido acompañada de una confirmación que condiciona el once: Dean Huijsen es baja definitiva.

Prudencia con Huijsen

El central había evolucionado favorablemente de su sobrecarga en el sóleo derecho, pero el cuerpo técnico ha decidido no forzar. Tras varias semanas compitiendo con molestias, el parón iniciado el pasado viernes se consideró imprescindible. Aunque existía cierto optimismo interno, se ha impuesto la cautela: no habrá riesgos innecesarios.

La previsión es que reaparezca el próximo lunes ante el Getafe. Para el duelo europeo, sin embargo, se quedará fuera. Con él, serán cinco las ausencias confirmadas.

Un parte médico exigente

A la baja de Huijsen se suman: Éder Militão, aún recuperándose de su rotura en el bíceps femoral; Jude Bellingham, con lesión en el semitendinoso; Dani Ceballos, fuera por rotura en el sóleo; y Rodrygo Goes, que ya entrena con normalidad pero está sancionado tras recibir dos partidos de suspensión.

La acumulación de bajas obliga a Álvaro Arbeloa a reajustar piezas en una eliminatoria que no admite margen de error, donde la ventaja mínima lograda en Lisboa obliga a afrontar el encuentro con total seriedad.

Intensidad y ajustes tácticos

La sesión en la Ciudad Real Madrid combinó activación física, circulación en espacios reducidos y trabajo específico de presión tras pérdida. Arbeloa insistió en la ocupación de carriles interiores y la coordinación entre líneas, dos aspectos que considera claves para someter al conjunto de Mourinho desde el inicio.

El entrenamiento concluyó con ejercicios de definición y situaciones de partido a alta intensidad. El mensaje es claro: el Bernabéu debe marcar el ritmo, no reaccionar.

Para completar el grupo, el técnico recurrió a jugadores de 'La Fábrica' como Manuel Ángel y Thiago Pitarch, ampliando recursos en una semana cargada, donde el segundo ya tuvo minutos en el partido de ida.

El once toma forma

Con Huijsen descartado, la defensa apunta a estar formada por Antonio Rüdiger y Raúl Asencio como pareja central. En los laterales, Trent ocuparía la derecha y Carreras la izquierda, mientras Thibaut Courtois defenderá la portería.

En el centro del campo, la disponibilidad reduce el margen de elección: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga y Arda Güler asumirán el peso creativo y físico.

Arriba, la responsabilidad recaerá en Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, pese a que el francés aún no está al cien por cien de su rodilla izquierda.

Una noche que mide la temporada

El duelo ante el Benfica no es un partido más. Marca el pulso competitivo de la semana y puede condicionar el relato del curso. Arbeloa, cuestionado en las últimas semanas por la irregularidad del equipo, necesita una actuación convincente en casa.

Sin Huijsen y con varias piezas importantes fuera, el reto es mayor. Pero también lo es la oportunidad. El Bernabéu dictará sentencia, con una plantilla que no ha parado de recibir críticas a lo largo de la temporada.