Sergio Scariolo zanja la polémica con Campazzo y Tavares: "Los partidos no se ganan en el segundo o tercer cuarto"

El técnico del Real Madrid defiende su postura con sus dos estrellas recalcando que el uso que hace de ambos va siempre encamino a acercarse a la victoria

La derrota en cancha de Baskonia ha dolido mucho al Real Madrid en general y a Sergio Scariolo en particular. Siendo un partido clave para seguir peleando por acabar lo más arriba posible en la temporada regular de la Euroliga, al técnico italiano no le gustó un pelo que se le escapase el choque en las últimas jugadas, sobre todo porque llegaron con una clara ventaja que se medía por siete puntos a menos de dos minutos para el final.

"Me he ido bastante cabreado porque no supimos rematar la faena. Lo cierto es que es bastante frustrante perder así. Hemos tenido 20 puntos de diferencia en la valoración y hemos perdido porque las últimas posesiones ofensivas y defensivas no las hemos jugado bien", subrayó el técnico del equipo blanco.

A Scariolo no le preocupa tanto perder así como que sea algo que ha vivido ya bastantes veces este año. Sin duda entiendo que es algo que deben revertir cuanto antes de cara a la recta final del curso.

"No es la primera que nos pasa y tenemos que reflexionar sobre ello. Hay que mejorar la ejecución de los últimos ataques y evitar faltas a final de tiempo. Son errores de concentración y la realidad es que me fastidia bastante. Nos ha pasado en dos o tres ocasiones y ganando la mitad nos pondría arriba del todo en la clasificación. Hay que tener un nivel superior de dureza y control", comentó.

Scariolo y la decisión tomada con Campazzo y Tavares

Aunque el discurso del preparador italiano se centró en el colectivo y en no cometer fallos en la recta final de los encuentros; tanto es así que recalcó lo siguiente –"quiero ver el equipo de todos los partidos pero con capacidad de jugar algo mejor el final. Falta concentración y atención a los detalle", igualmente tuvo a bien explicar lo ocurrido con Facundo Campazzo y Edy Tavares, quienes estuvieron bastantes minutos en el banquillo.

"Los partidos no se ganan en el segundo o tercer cuarto, se ganan en el último cuarto y tiene que estar la gente fresca sin problemas de faltas", indicó Scariolo, que espera que el equipo recupere su mejor versión en los siguientes compromisos.