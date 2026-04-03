El Real Madrid se 'suicida' en Vitoria y lo ve todo muy negro

Los blancos desperdician una clara ventaja en el último minuto y medio y ahora tendrán que ganar en alguna de las dos peores canchas para no salir de la zona de 'play off'

Campazzo cuajó un gran partido, pero no fue suficiente para el Madrid ante el Baskonia@RMBaloncesto

El Baskonia ganó (98-96), a base de coraje y de fe, un partido que tenía perdido con un equipo de circunstancias y ante un Real Madrid que podría haber desaprovechado aquí su gran oportunidad de acabar como cabeza de serie en los 'play off' o, incluso, de entrar en ellos.

Los blancos tenían el partido encarrilado a falta de 1,47 segundos para el final. Ganaban de siete puntos (88-95) y tenían el balón para haber agotado el tiempo o haber puesto tierra de por medio ante un Baskonia herido en esos momentos.

Tavares apuró y cometió una falta en ataque nada más empezar la jugada. A continuación, Simmons metió un triple y puso a su equipo a cuatro puntos. El Madrid entró en un bache mientras Simons pedía la pelota y anotaba otro triple para poner a su equipo a uno con un minuto por delante.

Campazzo recibía una falta, pero sólo era capaz de anotar un tiro y Luwawu-Cabarrot lo aprovechaba para igualar el encuentro. Todo se iba a decidir en dos jugadas y, en ambas, Hezonja fue protagonista. El croata falló un tiro cómodo desde media distancia y, continuación, cometió una falta sobre Simmons que decantó el encuentro.

Hasta ese desenlace, ambos equipos habían completado un gran partido, meritorio en el caso del Baskonia, que contaba con cinco bajas decisivas, entre ellas las de sus dos mejores hombres; Howard y Forrest.

Tenía pocos recursos, pero estos se mostraron infalibles. Los de Galbiatti llegaron a ir ganando de once en el segundo cuarto y cuando el Madrid reaccionó, nunca se despegaron lo suficiente como para no tener opción de regresar. Esa fe, a la postre, les dio la victoria.

Así anotaron el Baskonia y al Real Madrid

Kosner Baskonia (29+19+25+25): Simmons (21), Villar (-), Spagnolo (7), Omoruyi (15) y Diakité (21) -cinco inicial-, Luwawu-Cabarrot (26), Nowell (2), Frisch (2) y Radzevicius (4).

Real Madrid (27+26+23+20): Campazzo (21), Abalde (-), Hezonja (17), Okeke (9) y Tavares (10) -cinco inicial-, Maledon (6), Sergio Llull (12), Deck (11), Garuba (8) y Feliz (2).

El Valencia Basket completa su gran hazaña en este Euroliga

Lo peor para el Madrid es que todos sus rivales sumaron, empezando por un Valencia Basket que ganó (81-94) un partido decisivo en Bolonia que puede valerle el 'play off'.

Nate Reuvers, con 33 puntos y 10 rebotes, sostuvo a su equipo en un encuentro incómodo, en el que los de Pedro Martínez aguantaron en los dos primeros cuartos, se distanciaron el tercero y sentenciaron en el tramo final.

Ni siquiera los 26 puntos del siempre decisivo Edwards le bastaron a los boloñeses, que no se jugaban nada, pero que han dado más de un disgusto en las últimas jornadas. Con este triunfo, los pupilos de Pedro Martínez, como poco, se aseguran el 'play-in', algo con los que pocos contaban en el arranque de esta Euroliga.

Así anotaron la Virtus Bolonia y el Valencia Basket

Virtus Bolonia (20+23+20+18): Edwards (26), Vildoza (5), Niang (12), Alston Jr. (10) y Diouf (6) - cinco inicial- Samilagic (2), Hackett (1), Ferrari (3), Morgan (8), Diarra (4) y Jallow (-).

Valencia Basket (22+22+27+23): Thompson (2), Montero (11), Moore (7), Costello (6) y Sako (6) -cinco inicial- Badio (15), Reuvers (33), Pradilla (5), Puerto (3), De Larrea (6), Key (-)